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Moody's: жилье в Сиднее продолжит дешеветь в 2018 году
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Moody's: жилье в Сиднее продолжит дешеветь в 2018 году 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Специалисты Moody's отметили, что доходы в Новом Южном Уэльсе выросли быстрее, чем в среднем по стране. Но цены на недвижимость поднялись еще быстрее — собственность здесь заметно переоценена. Поэтому основное снижение ожидается именно в этом регионе. А конкретное значение во многом будет зависеть от типа жилья и его географического расположения, сообщает Your Mortgage.
По мнению аналитиков, цены на недвижимость как в городе, так и во внутреннем Южном регионе упадут на 10,1% в 2018 году, что станет самым крупным снижением в Сиднее. На восточной окраине жилье подешевеет на 9,3% в 2018 году и еще на 3,9% в 2019 году, что отбросит положение местного рынка к уровню 2016 года.
Цены на жилье упадут больше, чем в среднем по городу, в Иннер-Уэсте, Райде, Северном Сиднее и Хорнсби в этом году. Ожидается, что стоимость недвижимости вырастет только на Центральном побережье и в юго-западных пригородах, где собственность более доступна по сравнению с другими частями Сиднея.
Moody's прогнозирует, что цены на квартиры окажутся более устойчивыми в сравнении с домами в ближайшие годы, несмотря на взрывной рост нового предложения. Вместе с тем, аналитики полагают, что коррекция цен не будет затяжной и к 2019 году в значительной степени остановится.
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