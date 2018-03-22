Ещё
Более 40 млрд юаней вложат в модернизацию сельских электросетей в Китае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 40 млрд юаней вложат в модернизацию сельских электросетей в Китае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — 40,5 млрд юаней /6,4 млрд долл. США/ будут вложены в модернизацию сельских электросетей в 26 центральных и западных регионах в 2018 году, сообщил заместитель начальника Государственного управления по делам энергетики КНР Лю Баохуа.
По его словам, из этой суммы 12 млрд юаней будут обеспечены за счет средств центрального бюджета.
Для решения проблем с сельскими электросетями, такими как низкое напряжение и недостаточное электроснабжение, Китай в 2016 году приступил к новому этапу реконструкции и модернизации электросетей в сельских районах, с тем, чтобы обеспечить к 2020 году охват надежным электроснабжением на общенациональном уровне.
К концу 2017 года эту работу удалось завершить в 78533 деревнях, сообщил Лю Баохуа.
В рамках провозглашенного курса на оживление деревни Китай намерен улучшить инфраструктуру водо— и электроснабжения, а также информационного обеспечения. На 2018 год, в частности, запланировано строительство или реконструкция 200 тыс. км сельских дорог.
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: в России начинается голосование на президентских выборах Торги на фондовых биржах Китая завершились ростом котировок Беларусь 24 марта присоединится к акции "Час Земли"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии64
Савченко задержана330
Мэй может остаться без поддержки33
Обязательное медстрахование предложили отменить336
Генсек НАТО призвал Россию к ответу335
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение