Более 40 млрд юаней вложат в модернизацию сельских электросетей в Китае

Пекин, 22 марта / Синьхуа / — 40,5 млрд юаней /6,4 млрд долл. США / будут вложены в модернизацию сельских электросетей в 26 центральных и западных регионах в 2018 году, сообщил заместитель начальника Государственного управления по делам энергетики КНР Лю Баохуа.

По его словам, из этой суммы 12 млрд юаней будут обеспечены за счет средств центрального бюджета.

Для решения проблем с сельскими электросетями, такими как низкое напряжение и недостаточное электроснабжение, Китай в 2016 году приступил к новому этапу реконструкции и модернизации электросетей в сельских районах, с тем, чтобы обеспечить к 2020 году охват надежным электроснабжением на общенациональном уровне.

К концу 2017 года эту работу удалось завершить в 78533 деревнях, сообщил Лю Баохуа.

В рамках провозглашенного курса на оживление деревни Китай намерен улучшить инфраструктуру водо— и электроснабжения, а также информационного обеспечения. На 2018 год, в частности, запланировано строительство или реконструкция 200 тыс. км сельских дорог.