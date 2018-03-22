«Вы готовитесь продать квартиру, а потом идете в туалет и кувалдой разбиваете унитаз». Пермь не заметила исчезновения крупной сети заправок

Пермь не заметила исчезновения крупной сети заправокВ марте пермские автолюбители столкнулись с неприятным сюрпризом — в городе резко закрылись все заправки «Газпром Нефти» . На тех, что остались работать, резко выросли очереди: автомобилисты решили, что сеть уходит из города навсегда и решили избавиться от бонусных баллов на картах лояльности компании. «Их непредсказуемая политика заставляет предпринимать шаги на опережение, кто знает, долго ли эти две продержатся?», — написал один из пользователей городского форума Teron.ru. На форумах стали делать и предположения — что же случилось с сетью заправок.

Станции «Газпром Нефти» работали в Пермском крае по франшизе, сами АЗС принадлежат пермскому ООО «Феникс Петролеум». В 2014 году сеть АЗС «Феникс Петролеум» заключила договор коммерческой концессии с «Газпром Нефтью» и выплачивала вознаграждение за за пользование брендом на 15 АЗС. Две АЗС были оформлены по договору аренды. Но в 2017 году «Феникс Петролеум» резко перестал платить и накопил долг в 314 млн рублей. ГПН разорвала договор франшизы.

В настоящий момент две компании находятся в тяжбах. Одно из дел завершено и даже прошло апелляционную инстанцию. ООО «Газпром Нефть — Региональные продажи» (на сайте «Газпром Нефти» указана как дочерняя компания ПАО) выиграло иск против «Феникс Петролеума». Пермская компания, согласно материалам дела, в январе-апреле прошлого года закупила у ООО «Газпром Нефти — Региональные продажи» нефтепродукты на сумму в 638,9 млн рублей. Однако оплатила по договору только 324,3 млн рублей.

Параллельно «Газпром Нефть» взыскивает имущество с компаний, связанных с «Феникс Петролеумом» — ООО «Муллинская нефтебаза» и ООО «Либерта». По данным «Коммерсанта», эти компании входят в холдинг с «Феникс Петролеумом». «Газпром Нефть — Региональные продажи» пытается получить с них в счет долга две АЗС со всем имуществом. В начале марта краевой арбитраж, в котором рассматривается дело о взыскании, назначил экспертизу для установления цены АЗС.

«За кадром» остается сама причина образования столь большой задолженности «Феникса». Связаться с руководством компании не удалось: телефон, указанный на сайте и в справочной системе «2ГИС» не отвечал. На запрос, отправленный на указанную на сайте «Феникса» электронную почту, ответа не последовало. В ГПН тоже не хотят распространяться о причинах. На официальный запрос «ФедералПресс» управление по связям с общественностью ПАО «Газпром Нефть» ответило следующее: «15 автозаправочных станций в Пермском крае прекратили работу под брендом сети АЗС „Газпром Нефть“ в связи с окончанием партнерского договора с собственником данных станций».

Экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич считает, что достоверный ответ по ситуации с задолженностью «Феникс Петролеума» структуре «Газпром Нефти» может дать только изучение бухгалтерской документации компании. «Если компания полностью рассчиталась с налогами, в отчетности зафиксирована положительная валовая прибыль, то с высокой долей вероятности можно предположить, что деньги, скорее всего, выводились для инвестиций в какой-то смежный проект. Других причин образования „дыры“ в балансе там не могло быть», — считает он.

Аргументы «Феникса» о том, что компания готовится к сделке купли-продажи, приведенные в СМИ, он считает несостоятельными. «Сами подумайте: вы готовитесь продать квартиру. Идете в туалет и кувалдой разбиваете унитаз. То же самое делаете с ванной. Вопрос: ваша квартира будет стоить дороже после этих „процедур“? Когда вы говорите, что хотите продать 15 АЗС, но создаете проблему для бизнеса и добиваетесь того, что „Газпром Нефть“ отзывает у вас франшизу, вряд ли можно говорить, что вы готовите компанию к продаже», — резюмирует он.

У автолюбителей свое видение ситуации — им кажется, что ГПН ведет себя агрессивно, чтобы закрепиться в крае. «Вот как переходить более-менее успешной сети АЗС „Феникс“ под „крыло“ Газпром Нефти. Разорят, штрафами, заклюют и потом за бесценок заберут бизнес», — пишут пользователи в соцсетях. Другие посчитали, что закрытие станций было спровоцировано повышением цен на топливо.

Уход марки ГПН из Перми не стал большим потрясением для рынка. Лидирует в Пермском крае «Лукойл-Пермнефтепродукт»: их АЗС насчитывается 328. У «Нефтехимпрома» — 36 АЗС, «Ликома» — 14, V&V — 15, Minol — 6.

Поэтому закрытие ГПН не стало для автолюбителей большой проблемой. Наоборот, при закрытии сети автомобилисты припомнили и низкое качество топлива на заправках, которые контролировались франчайзи-партнером ГПН.

«Заправился пару раз на них… Удивил расход и забил», «На истинно ГПН-АЗС, как я понимаю, топливо всегда хорошее. Плохое оно нередко бывало на франчах, т.е. большинстве прочих ГПН, где от ГПН только вывеска/стиль», — таковы были высказывания потребителей. Один из автолюбителей отметил, что проблемы у АЗС возникли еще в прошлом году. «Работал я с ГПН с открытия, все нравилось, две тойотовские машины работали как часы. Звоночек прозвенел в прошлом году, при заправке простым 95-м в Орджоникидзевском районе стал срабатывать датчик детонации, при заправке G-95 все нормально. Наверное все-таки не только омское топливо попадало к нам в баки, в начале все было хорошо, с самого начала на некоторых АЗС (и периодически) были претензии к качеству. На жалобы сам ГПН отказывался реагировать, и даже не сообщали что большинство АЗС с их вывеской — попросту франчи, и реализовывать могут все что угодно».

Фото: gazprom-neft.ru