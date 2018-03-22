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Заявки по безработице в США выросли до 229 тысяч
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Заявки по безработице в США выросли до 229 тысяч 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Количество первоначальных заявок на пособие по безработице в США в середине марта выросло на 3 тыс. до 229 тыс., однако они остаются на самом низком уровне с 1970 года, а число людей, получающих пособия, сократилось до нового 45-летнего минимума.
EPA/ANDREW GOMBERT
Экономисты, опрошенные MarketWatch, прогнозировали, что за семь дней, закончившихся 17 марта, число заявок составит 225 тыс. Уровень заявок дает приблизительное представление о том, сколько людей потеряло работу. Более стабильное среднемесячное число заявок увеличилось на 2250 до 223750 человек, говорится в заявлении правительства. Число людей, уже получающих пособие по безработице сократилось на 57 тыс. до 1,83 млн Это самый низкий уровень с декабря 1973 года. В большинстве штатов число новых заявок мало изменилось. Такого сильного рынка труда в США не отмечалось уже, по крайней мере, два десятилетия. Уровень безработицы в последнее время снизился до 17-летнего минимума в 4% и, вероятно, опустится ниже этой отметки в ближайшие несколько месяцев. В экономике появилось 313 тыс. новых рабочих мест в феврале, что стало самым сильным ростом ростом за полтора года. Однако на американском рынке, как отмечают работодатели, крайне сложно сейчас найти квалифицированных работников. "Чтобы представить текущие показатели в перспективе, первоначальные заявки в прошлом году составляли в среднем 245 тыс., поэтому темпы увольнений, по-видимому, снижаются дальше от уже исторически низких уровней", — сказал Стивен Стэнли, главный экономист Amherst Pierpont Securities.
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