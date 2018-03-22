Установка ограждений вдоль гостевых маршрутов к ЧМ подешевела в два раза

Напомним, соответствующие торги были объявлены 21 февраля. Ограждения предполагалось установить на территории Кировского и Промышленного районов.

Начальная максимальная стоимость контракта составляла 13,5 млн рублей.

Однако в результате торгов, на которые было подано две заявки, стоимость контракта сократилась почти вдвое и составила 6,9 млн рублей.

Победителем аукциона стала ООО Строительная компания «Премиум».

Компания выполнит установку ограждений на территории Кировского района вдоль гостевых и туристических маршрутов, расположенных по: ул. Девятая просека, ул. Демократическая, Волжское шоссе, Московское шоссе, а также на территории Промышленного района.

Все работы нужно выполнить до середины мая.