Установка ограждений вдоль гостевых маршрутов к ЧМ подешевела в два раза 

Напомним, соответствующие торги были объявлены 21 февраля. Ограждения предполагалось установить на территории Кировского и Промышленного районов.
Начальная максимальная стоимость контракта составляла 13,5 млн рублей.
Однако в результате торгов, на которые было подано две заявки, стоимость контракта сократилась почти вдвое и составила 6,9 млн рублей.
Победителем аукциона стала ООО Строительная компания «Премиум».
Компания выполнит установку ограждений на территории Кировского района вдоль гостевых и туристических маршрутов, расположенных по: ул. Девятая просека, ул. Демократическая, Волжское шоссе, Московское шоссе, а также на территории Промышленного района.
Все работы нужно выполнить до середины мая.