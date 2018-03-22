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Отсидевший 31 год в тюрьме американец стал миллионером
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Отсидевший 31 год в тюрьме американец стал миллионером 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Американец, по ошибке отсидевший в тюрьме 31 год, получит компенсацию в 1 миллион долларов. Такое решение накануне приняла комиссия по рассмотрению жалоб штата Теннесси, пишет Tennessean.
Лоуренса МакКинни обвинили в изнасиловании и краже со взломом, когда ему было 22 года. Спустя 31 год, в 2009-м в деле появились новые улики.
МакКинни отпустили на свободу и в качестве компенсации выдали унизительную сумму — 75 долларов.
«Мои двадцать, тридцать и даже сорок лет отняло правительство. У меня не было ни единого шанса устроить свою жизнь», — пожаловался МакКинни.
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Мужчина, который по ошибке полжизни провел в тюрьме, получил возможность потребовать увеличения компенсации только спустя восемь лет — 20 декабря 2017 года, когда губернатор штата реабилитировал его.
В итоге 21 марта комиссия по рассмотрению жалоб штата Теннесси единогласно приняла решение выплатить чернокожему американцу максимальную компенсацию, которая полагается в таком случае — 1 миллион долларов.
МакКинни сразу же выплатят 353 тысячи долларов, чтобы он смог погасить долги и оплатить услуги адвоката.
Оставшиеся 647 тысяч разделят на месячные выплаты в размере 3350 долларов. В случае его смерти деньги будут выплачивать жене и наследникам.
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