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Россельхозбанк понизил ставки по вкладам
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Россельхозбанк понизил ставки по вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Доходность депозита «Амурский тигр» (от 50 тыс. рублей на 395, 540 и 730 дней) составит 6,15—6,3% годовых (прежде — 6,45—6,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Пенсионный Плюс» (на 395 и 730 дней, ежемесячная капитализация процентов) и «Пенсионный доход» (на 395, 540 и 730 дней, ежемесячная выплата процентов или ежемесячная капитализация) открываются под 5,9% годовых (вместо 6,15%). Минимальная сумма депозитов — 500 рублей.
«Накопи на мечту» (от 3 тыс. рублей на 730 дней) привлекается под 4,9% годовых (ранее — под 5,2%). Проценты ежемесячно капитализируются.
Доходность «Инвестиционного» (от 50 тыс. рублей на 180 и 395 дней) составит 7,1—7,3% годовых (вместо 7,35—7,6%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Доходный» (от 3 тыс. рублей на 31, 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1 095 и 1 460 дней) с выплатой процентов в конце срока открывается под 6—6,65% (ранее — под 6,2—7%), а при ежемесячной выплате процентов — под 5,9—6,25% годовых (вместо 6,2—6,55%).
«Пополняемый» (от 3 тыс. рублей) привлекается под 4,7—5,8%, а «Комфортный» (от 10 тыс. рублей) — под 4,15—4,3% годовых (ранее по обоим вкладам — 4,7—6%). Срок депозитов — 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910 и 1 095 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «Доходного», «Инвестиционного» и «Амурского тигра».
При открытии онлайн ставки по вкладам «Доходный», Пополняемый» и «Комфортный» будут повышены на 0,05 процентного пункта.
Продуктовый виджет
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