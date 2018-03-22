В Северном округе проведут акцию «Пасхальная весть»

7 апреля, в Великую субботу, в Северном округе столицы в храме Всех Святых на Соколе пройдет акция «Пасхальная весть». В этот день в храме верующие смогут получить православную литературу бесплатно. Раздавать книги будут в несколько смен с 10:00 до 20:00. Об этом рассказал один из организаторов акции.

— Желающие потрудиться во славу Божию на раздаче книг могут записаться заранее у катехизатора. Каждый волонтер должен быть готов ответить на вопросы о Пасхе, о храме и богослужениях, — сообщили в администрации прихода.

Узнать все подробности можно по телефону: 8 (906) 071-00-52.

Храм Всех Святых на Соколе находится по адресу: Ленинградский проспект, 73а.