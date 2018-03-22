Ещё
В Северном округе проведут акцию «Пасхальная весть»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Северном округе проведут акцию «Пасхальная весть» 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
7 апреля, в Великую субботу, в Северном округе столицы в храме Всех Святых на Соколе пройдет акция «Пасхальная весть». В этот день в храме верующие смогут получить православную литературу бесплатно. Раздавать книги будут в несколько смен с 10:00 до 20:00. Об этом рассказал один из организаторов акции.
— Желающие потрудиться во славу Божию на раздаче книг могут записаться заранее у катехизатора. Каждый волонтер должен быть готов ответить на вопросы о Пасхе, о храме и богослужениях, — сообщили в администрации прихода.
Узнать все подробности можно по телефону: 8 (906) 071-00-52.
Храм Всех Святых на Соколе находится по адресу: Ленинградский проспект, 73а.
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
Индийский праздник Холи Мела отметят на улице Куусинена В одной из школ Хорошевки провели «Евровидение» Промзону в Хорошёвском застроят жильём
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана180
Обязательное медстрахование предложили отменить207
Генсек НАТО призвал Россию к ответу323
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога159
Главная фальсификации на этих выборах51
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
03:57
ЦИК проверит работу избиркомов Санкт-Петербурга
Политика
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение