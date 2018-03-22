Золотая земля: власти Новосибирска продали участок московского банкрота за 363 миллиона

Мэрия Новосибирска провела 22 марта торги на право развития застроенной территории в границах улиц Никитина, Автогенной и Пешеходной в Октябрьском районе города.

Участок площадью 2,6 га, на котором сегодня находятся 13 аварийных домов, получила новосибирская компания «Краснообск. Монтажспецстрой».

Под снос попали дома на улице Никитина, 146, 148, 152, 152А, 152Б, 152В, 154, 154А, 156, 156Б, 158, на Пешеходной, 1 и Автогенной, 201. Как сообщалось ранее, до конца марта 2020 года городские власти должны расселить в них 17 квартир, а к концу 2027 года здесь должны появиться новые дома.

Начальная цена договора в 6,94 миллиона рублей в ходе торгов выросла в 52 раза и составила 363,94 миллиона рублей. Помимо победителя аукциона, «Краснообск. Монтажспецстроя», в нём участвовали ещё три компании. В частности, за территорию боролась компания известного бизнесмена Владимира Литвинова «Скай Бэй»: новосибирский девелопер ещё в 2015 году заявлял о готовности взять на себя обязательства обанкротившейся столичной компании « СУ-155 » по расселению и перестройке этого квартала.

Генеральный директор «Краснообск. Монтажспецстроя» Виктор Плахотников не стал комментировать победу компании на торгах, сославшись на то, что находится не в Новосибирске. «Вернусь, разберусь и решим», — коротко ответил он корреспонденту НГС.

Напомним, квартал между улицами Никитина, Автогенной и Пешеходной был частью территории в 7,3 га, развивать которую планировала группа «СУ-155». Свои обязательства застройщик не выполнил, и в 2015 году мэрия расторгла с ним договор.