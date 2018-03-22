Планируется запуск новой спортивной криптовалюты OWN

Сингапурская биржа GCOX специализируется на создании, листинге и торговле криптовалютой, связанной с известными личностями. Секрет популярности таких токенов прост: фанаты горят огромным желанием приобрести криптовалюту, которая выпускается их кумиром. Именно с биржей GCOX футболист Майкл Оуэн заключил контракт.

Токены OWN будут использоваться для благотворительности в спортивные организации, в том числе и учебные. По словам Майкла Оуэна, первые монеты будут выпущены уже в следующем квартале текущего года.

Интерес к криптовалюте есть не только у спортсменов, но и у актеров. Ранее мы писали, что Стивен Сигал стал лицом новой криптовалюты Bitcoiin2Gen.

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