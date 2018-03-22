Рынок мобильной связи: в условиях конкуренции много не заработаешь, — Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»

Это даёт возможность полноценно проанализировать отраслевые тренды с момента начала последнего экономического кризиса и дать прогноз развития рынка на среднесрочную перспективу.

В целях сопоставимости показателей сравнение компаний сектора целесообразно проводить на уровне российского сегмента бизнеса — ключевого источника выручки. В случае с VEON, по итогам года соответствующий сегмент сгенерировал чуть менее 50% операционных доходов, «Мегафону» — 98,6% выручки, а « МТС » — 93%.

С точки зрения динамики сервисной мобильной выручки и маржи OIBDA стоит отметить влияние следующих факторов:

1. Динамика реальных зарплат. В условиях длительного и значительного снижения реальных зарплат российские домохозяйства проявили нехарактерную для них ранее склонность к экономии на услугах связи. По данным Росстата, с 2013 по 2017 год доля соответствующих расходов домохозяйств сократилась на 2% до 3,3%. Потребители переходили на более дешёвые тарифы и отказывались от дополнительных sim-карт.

2. Курс рубля. Большая доля операционных расходов мобильных операторов исторически привязана к курсу доллара. Помимо этого, ослабление национальной валюты снижает поступления от зарубежного роуминга на фоне падения заграничного турпотока, а также прочих категорий VAS выручки.

3. Увеличение конкуренции. Запуск «Теле2» на ключевом для российских операторов Московском регионе негативно сказался на ценообразовании. Фактически олигопольная модель конкуренции «тройки» сделала большой шаг в сторону монополистической конкуренции. В сочетании с усилившимся к тому времени падением реальных зарплат и ослаблением рубля компании сектора показали рекордное синхронное падение маржи.

4. Попытки диверсификации. Снижение маржи и усиление госрегулирования закономерно привело к снижению рентабельности инвестиций. На рынке мобильной связи оформился тренд на диверсификацию (покупка «Мегафоном» контроля в Mail.ru Group , инвестиции «МТС» в Ozon и системную интеграцию, развитие VEON собственной интернет-платформы). В отдельных случаях M&A сделки сильно разбалансировали денежный поток и перегрузили компании долгами. В частности, на этом фоне «Мегафон» отказался от выплаты дивидендов.

5. Попытки нерыночного ценообразования. После рекордного падения мобильной выручки и сжатия маржи во второй половине 2016 года игроки рынка стали синхронно менять стратегию ценообразования по принципу «больше услуг по большей цене» в том числе на архивных тарифах. Первым этапом стала отмена безлимитных data-тарифов в начале 2017 года, вторым — повышение цен на теперь лимитированные VAS. Действия операторов совпали с локальным восстановлением реальных зарплат населения и привели к заметному ускорению темпов роста мобильной выручки в России , а также закономерному улучшению маржи. Тем не менее действия заинтересовали антимонопольные органы и могут иметь непродолжительный эффект из-за большого числа представленных на рынке игроков.

6. Отказ от низкомаржинальной розницы. Соглашение между операторами о сокращении избыточного числа салонов связи положительно влияет на маржу. У российских операторов показатель «чистого оттока» абонентской базы исторически составляет 50-60% в год. В этой связи снижение продаж фактически неработающих контрактов способно значительно повысить маржу. Впрочем, под вопросом остаётся длительность заключенного «перемирия».

В целом 2017 год стал годом восстановления российского рынка мобильной связи после падения за период 2014-2016 года. Тем не менее в среднесрочной перспективе рыночная конъюнктура сохраняет негативный потенциал. Так, вне зависимости от рыночной стратегии и динамики реальных зарплат населения ценообразование на рынке с четырьмя федеральными игроками, очевидно, подразумевает более низкую маржу по сравнению с ранее сложившейся олигополией «тройки». Вероятно, первые последствия вновь обострившейся конкуренции уже проявились в 4 квартале 2017 года и в этом плане нанесли наибольший ущерб марже «Мегафона».

С учётом сформировавшихся среднесрочных трендов интерес для инвестиций представляют излишне перепроданные акции мобильных операторов, предлагающие по этой причине высокую дивидендную доходность. Одновременно стоит ориентироваться на компании с диверсификацией вне слабо предсказуемой в плане регулирования и макроэкономических тенденций российской юрисдикции. Среди трёх публичных компаний сектора рекомендуем бумаги VEON c целью $3,8 за ADS + 33% дивиденд (инвестиционная идея «VEON — Дивиденды будут расти» от 28.02.2018).