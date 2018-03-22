Саранск обошел Москву по стоимости суточной аренды жилья на время ЧМ-2018

Средняя ставка аренды квартир в городах ЧМ-2018 на время проведения турнира составляет 37,6 тыс. руб. в сутки, подсчитали в ЦИАН . В Москве суточное размещение стоит в среднем 46,7 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 14,1 тыс. руб., Сочи — 9 тыс. руб., в Саранске — 73,4 тыс. руб.

«Средняя стоимость размещения в расчете на одни сутки в квартирах составляет 38 тыс. руб. (т. е. за неделю проживания придется выложить около 263 тыс. руб.). Разброс цен на практически идентичную услугу (семидневную аренду квартиры) очень велик и варьируется от 9 тыс. руб. в Сочи до 73 тыс. руб. в Саранске», — указано в сообщении.

Сутки проживания в Казани в период проведения мундиаля обойдутся в среднем в 30 тыс. руб., Самаре — 33,1 тыс. руб., Калининграде — 33,4 тыс. руб., Екатеринбурге — 39,3 тыс. руб., Волгограде — 42,6 тыс. руб., Нижнем Новгороде — 44,2 тыс. руб., Ростове-на-Дону — 47,7 тыс. руб.

Ключевым фактором ценообразования на этом рынке является общий уровень развития гостиничного сегмента в регионе, поясняют в компании. Самые высокие ставки аренды зафиксированы в Саранске и Ростове-на-Дону — городах, которые никогда не являлись заметными туристическими центрами. Немногочисленные гостиницы оказались забронированы заранее или зарезервированы для официальных делегаций.

Высокая стоимость посуточной аренды в Москве объясняется неоднородной структурой предложения, так как сдать свою жилплощадь на время чемпионата мира решили и многие владельцы элитного жилья. Влияет на уровень цен в столице и тот факт, что арена «Лужники», главный стадион чемпионата, расположен в самом дорогом районе города — Хамовниках. «Поэтому в районах, соседствующих со стадионом „Лужники“ (Хамовниках, Раменках, Пресненском, Гагаринском), средняя ставка аренды квартиры в сутки составляет 75 тыс. руб.», — отмечают аналитики ЦИАН.