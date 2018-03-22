Акция «Пасхальная весть» пройдет в САО 7 апреля

На севере столицы в храме Всех Святых на Соколе в Великую субботу, 7 апреля, пройдет акция «Пасхальная весть». В этот день здесь верующие смогут бесплатно получить православную литературу.

В администрации православного прихода сказали, что для раздачи книг требуются добровольцы, разбирающиеся в религии и богослужениях. Волонтеры могут записаться у катехизатора заранее. Вопросы можно задать по телефону: 8 (906) 071-00-52.

— Каждый волонтер должен быть готов ответить на вопросы о Пасхе, о храме и богослужениях, — уточнил один из организаторов акции.

Раздавать книги будут в несколько смен с 10.00 до 20.00. Храм Всех Святых на Соколе располагается по адресу Ленинградский пр., 73а.