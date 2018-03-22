ФРС: шаг вперед — два шага назад

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика» Прошедшее заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) и последовавшая затем пресс-конференция Д. Пауэлла оставили ощущение некоторой неловкости и недосказанности. Что это может означать, рассуждает главный аналитик «Телетрейд Групп» — Олег Богданов.

главный аналитик «Телетрейд Групп» — Олег Богданов.

Можно прямо сказать, что дебют Д. Пауэлла на посту Председателя ФРС оказался неудачным. Прежде всего потому, что и текст заявления FOMC, и выступление Д. Пауэлла на пресс-конференции характеризовались одним термином — неуверенность. Вот, например, давайте возьмем финальный текст заявления FOMC и сравним его с тем, что было в январе, еще при Д. Йеллен. Уже в первом предложении серьезные изменения, если в январе было «рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность выросла солидными темпами», то сейчас «рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность растет умеренными темпами». В январе расходы домохозяйств и инвестиции назывались солидными, сейчас FOMC говорит, что они умеренные. И так во всем — да, экономика развивается, но появляется некоторое охлаждение и сомнения. Да, конечно, ставку рефинансирования в США повысили на 25 б.п., но вот после того как Д. Пауэлл закончил пресс-конференцию и поднял из-под стола упавшую папку сложилось ощущение, что была бы его воля, он бы ставку не поднимал и все это мероприятие его очень сильно тяготило. Возможно он переволновался. Ответы его были нечеткими и неубедительными. Чувствовалось, что он пока не может определить сложившуюся макроэкономическую картину. Не экономист он. Постоянно звучало, что «это сложная тема», «над этим надо размышлять» и т.д. В общем, тут ничего криминального нет, но все-таки руководитель ФРС должен излучать уверенность, иначе бацилла неуверенности поселяется на рынке и возникают уже реальные финансовые проблемы. Впрочем, так уже бывало, можно вспомнить Б. Бернанке во время ипотечного кризиса. Любопытная ситуация и с прогнозами по ставке ФРС США. Прогноз на 2018 год не изменился, он остался на уровне 2.1 проц., а вот на 2019 год и 2020 год прогнозы повышены, можно сказать радикально, до 2.9 (было 2.7) и 3.4 (было 3.1), причем долгосрочно в ФРС ставку видят не выше 2.9 проц. Возникает вопрос — что такого может случиться в экономике за год, что раскрутит инфляцию в США через год до 3 проц. ? Почему до сих пор этого не произошло? На что надеются руководители ФРС, делая такие прогнозы и при этом в тексте сопроводительного заявления указывают, что инфляция остается низкой и не дотягивает до цели в 2 процента? Очевидно лишь одно — данный прогноз повлиял на доходности казначейских облигаций, доходности коротких бумаг упали, а длинных почти не изменились, то есть спрэд снова вырос, хотя до решения ФРС и публикации прогнозов спрэды стремительно сокращались. Кстати, Д. Пауэллу на пресс-конференции задали вопрос про схождение кривых доходностей коротких и длинных облигаций (это всегда было признаком надвигающейся рецессии). Пауэлл ничего внятного не сказал, кроме как — да, мы видим, мы следим. В общем, после прошедшего заседания ФРС остался осадок, осадок неуверенности в том, что капитаны корабля под названием экономика США знают куда ведут свое судно. Упал американский доллар, причем ко всем валютам, индекс доллара снова движется к 89 пунктам. Начал снижаться и глобальный рынок акций. Неуверенность поселилась на рынке. Уже скоро мы узнаем — сохранится ли традиция в США, когда приход нового руководителя ФРС сопровождают серьезные проблемы в экономике и на финансовых рынках.