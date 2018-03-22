Розничные продажи в Британии выросли в феврале

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». В феврале розничные продажи в Британии восстановились, как показали свежие данные, но базовая картина осталась слабой, что свидетельствует об осторожности британских покупателей в начале 2018 года.

EPA/HANNAH MCKAY

Продажи в феврале выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в январе показатель снизился на 0,2%. За исключением непродовольственных магазинов, все розничные сектора отметили рост в феврале, сообщило Управление национальной статистики (ONS). Это, однако, произошло после снижения на 0,3% в январе. На фоне продолжающихся переговоров по Brexit экономика Британии демонстрирует более слабый рост по сравнению с другими развитыми странами. Темпы роста экономики Великобритании в последнем квартале прошлого года оказались слабее, чем в других странах «группы семи». На это в значительной степени повлияло сжатие доходов потребителей. Ускорение инфляции, вызванное резким обесцениванием фунта в результате голосования о выходе из ЕС в 2016 году, опередело рост заработной платы британских рабочих за последние двенадцать месяцев, что усугубляло спрос в экономике, основанной на внутреннем потреблении. Но по мере того, как британские чиновники отправляются в Брюссель для заключения переходной сделки Brexit, которая, как они надеются, ограничит неопределенность для бизнеса, связанную с выходом страны из Европейского Союза, сохраняются признаки того, что продолжительное инфляционное сжатие может начать ослабевать. Цифры, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что инфляция, в то же время значительно превышающая целевой показатель Банка Англии в 2%, заметно замедлилась в феврале — до 2,7% по сравнению с 3% в предыдущем месяце. Рынок труда Великобритании также стимулировал более быстрый рост заработной платы в начале года, ослабляя сжатие кошельков британцев. Должностные лица Банка Англии ожидают, что такая тенденция продолжится, прогнозируя, что в ближайшие месяцы тарифные ставки будут расти более быстрыми темпами, точно так же, как инфляция постепенно вернется к цели. Это дало бы потребителям — и экономике — еще больше передышки.