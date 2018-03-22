Росимущество повторно выставило на торги конфискованный автомобиль Bentley Mulsanne

«21 марта 2018 г. территориальное управление Росимущества в Москве повторно выставило на торги конфискованный автомобиль Bentley Mulsanne. Начальная стоимость автомобиля оставлена на уровне 2 млн 598 тыс. руб. Принять участие в аукционе может каждый подавший заявку в установленном порядке, преференций не предусмотрено», — говорится в сообщении.

В Росимуществе добавили, что принцип аукциона предусматривает возможность увеличения начальной стоимости имущества участниками торгов. Заявки на участие в электронных торгах принимаются с 21 марта по 26 апреля, аукцион состоится 7 мая 2018 г.

Отмечается, что повторно аукцион назначен в связи с отказом победителя прошлых торгов подписать договор купли-продажи имущества.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что территориальное управление Росимущества в Московской области продолжает прием заявок на участие в электронных торгах по продаже автомобиля Bentley Continental GT 2014 г. выпуска.

«Стоимость имущества — 4 млн 416 тыс. 212,89 руб. Автомобиль выставляется на торги по стоимости, сниженной от первоначальной на 30%, в связи с отсутствием заявок в рамках объявления первых торгов. Заявки на участие принимаются до 30 марта. Аукцион назначен на 6 апреля 2018 г.», — сообщили в агентстве.

Принять участие в аукционе также может каждый, подавший заявку в установленном порядке, преференций не предусмотрено. Для подачи заявки и участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке.