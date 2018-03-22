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Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец стал миллионером
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Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец стал миллионером 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американец, по ошибке отсидевший в тюрьме 31 год, получил компенсацию в один миллион долларов. Об этом сообщил новостной портал Fox 17.
Лоуренса Мак Кинни из штата Теннесси (Lawrence McKinney) освободили в 2009 году, так как по его делу появились новые улики. С 61-летнего мужчины сняли обвинения в изнасиловании и краже со взломом и выдали 75 долларов (4,3 тысяч рублей) в качестве компенсации.
«Мои двадцать, тридцать и даже сорок лет отняло правительство. У меня не было ни единого шанса устроить свою жизнь», — пожаловался Мак Кини. Он получил возможность потребовать увеличения компенсации только спустя восемь лет 20 декабря 2017 года, когда губернатор штата реабилитировал его.
Комиссия по рассмотрению жалоб штата в среду 21 марта обязалась выплатить максимальную компенсацию, которая полагается в случае заключения в тюрьму по ошибке — один миллион долларов (приблизительно 57 миллионов рублей).
Мак Кини сразу же выплатят 353 тысячи долларов (около 20 миллионов рублей), чтобы он смог оплатить услуги адвоката, а оставшиеся 647 тысяч разделят на месячные выплаты в 3350 долларов (около 190 тысяч рублей). Американец будет получать их в течение десяти лет, начиная с мая.
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