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Точность долгосрочных прогнозов в России выросла на 10% за последние 20 лет
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Точность долгосрочных прогнозов в России выросла на 10% за последние 20 лет 

РИАМО 27 минут назад
Фото: РИАМО
За последние 20 лет успешность долгосрочных прогнозов выросла на 10% и достигла 65%, сообщил журналистам в четверг директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Еще 20 лет тому назад успешность долгосрочных прогнозов составляла всего 55%. Сейчас — около 65%», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что к долгосрочным прогнозам следует относится как к ориентирам.
Ранее директор Гидрометцентра РФ сообщил, что в Москве и Московской области температурный режим и количество осадков предстоящим летом будет близким к многолетним значениям.
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