Точность долгосрочных прогнозов в России выросла на 10% за последние 20 лет

Роман Вильфанд. За последние 20 лет успешность долгосрочных прогнозов выросла на 10% и достигла 65%, сообщил журналистам в четверг директор Гидрометцентра России

«Еще 20 лет тому назад успешность долгосрочных прогнозов составляла всего 55%. Сейчас — около 65%», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что к долгосрочным прогнозам следует относится как к ориентирам.