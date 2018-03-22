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Ввод офисов в регионах снизился до минимума
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Ввод офисов в регионах снизился до минимума 

Вести.Ru 14 минут назад
Фото: Вести.Ru
Как сообщают аналитики компании JLL, в региональных городах-миллионниках, если не учитывать Москву и Санкт-Петербург, на протяжении четырех лет наблюдается снижение объема ввода офисных площадей.
Например, в прошлом году рынок увеличился всего на 60 тысяч кв. метров, а это на 27% меньше результата предыдущего года и является минимумом за десятилетие. Именно это и стало причиной дальнейшего сокращения вакантности, а также позволило собственникам объектов повысить арендные ставки.
Интересно, что совокупный объем офисного предложения в региональных городах-миллионниках к началу 2018 года достиг 3,29 млн кв. метров, что составляет лишь 18% от совокупного объема рынка Москвы.
Аналитик офисной недвижимости компании JLL Александр Баженов замечает, что на региональном офисном рынке наблюдается стагнация ввода.
"С одной стороны, это связано с окончанием очередного девелоперского цикла — аналогичная ситуация происходила в период с 2009 по 2012 годы. С другой стороны, девелоперам зачастую невыгодно строить качественные объекты, так как спрос на офисные помещения в регионах в основном формируется небольшими локальными компаниями, которые предпочитают офисы в менее технологичных и современных зданиях, но по более низкой ставке", — резюмирует специалист.
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 Ещё 2 источника 
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