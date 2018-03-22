Чиновники отключат подсветку на здании правительства на один час

Правительство Новосибирской области объявило об участии в международной экологической акции «Час Земли» — вечером 24 марта на здании областной администрации отключат свет.

«Подсветка на здании правительства Новосибирской области будет отключена по всему периметру на один час, с 20:30 до 21:30. Соответствующие рекомендации об аналогичных отключениях направлены профильными структурами в муниципальные образования и на крупные предприятия области», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.

Накануне стало известно, что к акции присоединится, в частности, отель Domina Novosibirsk — он отключит подсветку своего 11-этажного здания на углу улицы Ленина и проспекта Димитрова. Помимо внешней подсветки, на один час свет погаснет и в круглосуточном Brera Bar в отеле.

Город, жители которого будут наиболее активно участвовать в акции, получит звание столицы акции «Час Земли». Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие, жителям нужно отметить своё местоположение на карте на официальном сайте акции. «В конкурсе участвуют более 100 крупнейших городов России . При выборе победителя будут учитываться число жителей, отметивших себя на карте в своём городе, и численность населения», — пояснили в пресс-службе губернатора и правительства.

Сейчас на карте Новосибирска больше полусотни отметок.

В прошлом году акция «Час Земли» проходила 25 марта.