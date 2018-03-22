Чиновники отключат подсветку на здании правительства на один час 

Правительство Новосибирской области объявило об участии в международной экологической акции «Час Земли» — вечером 24 марта на здании областной администрации отключат свет.
«Подсветка на здании правительства Новосибирской области будет отключена по всему периметру на один час, с 20:30 до 21:30. Соответствующие рекомендации об аналогичных отключениях направлены профильными структурами в муниципальные образования и на крупные предприятия области», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства НСО.
Накануне стало известно, что к акции присоединится, в частности, отель Domina Novosibirsk — он отключит подсветку своего 11-этажного здания на углу улицы Ленина и проспекта Димитрова. Помимо внешней подсветки, на один час свет погаснет и в круглосуточном Brera Bar в отеле.
Город, жители которого будут наиболее активно участвовать в акции, получит звание столицы акции «Час Земли». Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие, жителям нужно отметить своё местоположение на карте на официальном сайте акции. «В конкурсе участвуют более 100 крупнейших городов России. При выборе победителя будут учитываться число жителей, отметивших себя на карте в своём городе, и численность населения», — пояснили в пресс-службе губернатора и правительства.
Сейчас на карте Новосибирска больше полусотни отметок.
В прошлом году акция «Час Земли» проходила 25 марта.