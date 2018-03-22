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«Промсвязьбанк» спасут об разорения
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«Промсвязьбанк» спасут об разорения 

Время бухгалтера 1 час назад
Банк России (БР) разместил на своем сайте информацию по мерам оздоровления «Промсвязьбанка» (ПСБ).
Во многом план мероприятий стал возможным благодаря Федеральному закону № 53-ФЗ от 07.03.2018, который разрешил БР вносить денежные средства или имущество в качестве взноса в госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (Агентство).
Именно этим правом БР и решил воспользоваться для помощи «Промсвязьбанку».
Основные тезисы информационного сообщения следующие:
1. Привлечение Агентства инвестором мероприятий по предотвращению банкротства ПСБ.
2. Агентство станет собственником 99,90 процентов акций ПСБ.
3. Источник финансирования — имущество БР, передаваемое в качестве взноса в Агентство.
4. Продажа проблемных активов ПСБ.
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