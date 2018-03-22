«Промсвязьбанк» спасут об разорения

Во многом план мероприятий стал возможным благодаря Федеральному закону № 53-ФЗ от 07.03.2018, который разрешил БР вносить денежные средства или имущество в качестве взноса в госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (Агентство).

Именно этим правом БР и решил воспользоваться для помощи «Промсвязьбанку».

Основные тезисы информационного сообщения следующие:

1. Привлечение Агентства инвестором мероприятий по предотвращению банкротства ПСБ.

2. Агентство станет собственником 99,90 процентов акций ПСБ.

3. Источник финансирования — имущество БР, передаваемое в качестве взноса в Агентство.

4. Продажа проблемных активов ПСБ.