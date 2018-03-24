Кремль выключил дополнительную подсветку в рамках акции «Час Земли» 

Москва в 10-й раз приняла участие в мировой экологической акции «Час Земли». В субботу вечером на один час погасла подсветка столичных достопримечательностей, при этом было также выключено дополнительное освещение Кремля, сообщает РИА Новости.
Столичные власти уточнили, что в Москве выключили подсветку почти 2 тысячи зданий, это на 200 зданий больше, чем в 2017 году. «Час Земли» — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.