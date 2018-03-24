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Кремль выключил дополнительную подсветку в рамках акции «Час Земли»
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Кремль выключил дополнительную подсветку в рамках акции «Час Земли» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Новые Округа
Москва в 10-й раз приняла участие в мировой экологической акции «Час Земли». В субботу вечером на один час погасла подсветка столичных достопримечательностей, при этом было также выключено дополнительное освещение Кремля, сообщает РИА Новости.
Столичные власти уточнили, что в Москве выключили подсветку почти 2 тысячи зданий, это на 200 зданий больше, чем в 2017 году. «Час Земли» — международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.
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