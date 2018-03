Волшебный мир. Почему в России никогда не появится «Диснейлэнд» 

В отличие от Америки, Европы и даже Азии в России нет ни одного тематического парка мирового уровня, и это никак не увязывается с существующим спросом и отсутствием конкуренции. Мировой рынок тематических парков к 2020 году составит $44 млрд Для сравнения: текущий объем аналогичного рынка в России не превышает $150 млн Потенциал роста рынка существенно выше текущего объема примерно в десять раз.

На протяжении последних 20 лет на российский рынок пришли практически все крупные международные сети — от торговых до финансовых и консалтинговых. Это говорит о том, что зарубежным инвесторам Россия понятна и интересна. Почему же до сих пор не было построено ни одного тематического парка? Ответ очень простой: ни один крупный оператор так и не придумал как трансформировать и локализовать концепцию для России.

Русская зима и «американские горки»

Главным камнем преткновения для иностранцев всегда будет русская зима, не только потому что она холодная и снежная, а потому, что она долгая. Так считают в компании Disney, и по заявлению представителей компании, в России не появится «Диснейлэнд». Основная причина — невозможность реализации концепции в существующих климатических условиях, когда парк будет работать только половину года. Как ни странно, но именно это открывает возможности для новых игроков на этом рынке. Далее я попробую объяснить почему.

Первыми пришли к решению проблемы с погодой и невозможностью имплементации привычных концепций на Ближнем Востоке. В ОАЭ строят огромные крытые тематические парки, например, Ferrari World или IMG Worlds of Adventure. Такое решение позволяет полностью решить проблему с климатическими особенностями и создавать круглогодичные городские курорты с высокой проходимостью за счет уникального формата, совмещающего ритейл и развлечения.

Критериев оценки для входа на этот рынок со стороны зарубежных инвесторов несколько: это не только погода, но и покупательная способность населения, общая аудитория и спрос на семейный отдых и развлечения. По плотности населения Россия немного уступает азиатскому и ближневосточному рынку, но в значительной степени выигрывает у той же Европы: московская агломерация занимает первое место по численности населения в Европе и второе место среди самых динамично развивающихся агломераций мира, уступая только Пекину. На сегодняшний день это уже более 21 млн человек.

Уровень дохода в России в последние 15 лет вырос. Уровень благосостояния взрослого населения домохозяйств в России увеличился примерно в четыре раза — с $2940 в 2000 году до $16 770 в 2017 году (данные Global Wealth Report 2017). Более того, за очень короткое время появился новый средний класс. Большинство аналитиков, изучающих рынок тематических парков и индустрию развлечений в целом, привязывают потенциал роста популярности тематических парков и развлечений именно с долей среднего класса. Последние исследования, которые мы проводили, показывают, что в парке развлечений готовы отдыхать как семейные пары с детьми, так и молодые пары без детей, с доходом от 40 000 рублей на одного человека. Это 88% активной целевой аудитории.

Похожая аудитория и у зарубежных тематических парков — это значит, что российский рынок не сильно отличается от общемирового.

Глобальный рынок и китайский средний класс

Глобальный рынок тематических парков очень закрытый — более 80% общего дохода распределяемся между пятью крупнейшими игроками: Cedar Fair LP, NBC Universal , SeaWorld Entertainment, Six Flags Inc, Walt Disney Co. При этом этот рынок не консервативен, он постоянно развивается, конкуренция очень высокая, чтобы занимать лидирующие позиции нужен доступ к новым технологиям и уникальному контенту — то, что будет привлекать посетителей. Крупнейшие сети — Disney и Universal — вкладывают миллиарды долларов в новые фильмы, права на новых героев, покупаются целые студии.