Число заключенных контрактов на ипотечное кредитование в Москве в феврале выросло на 82% — до 5 тыс.

Число заключенных контрактов на ипотечное кредитование в Москве в феврале 2018 г. выросло на 82% по сравнению с этим же периодом 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

«Ипотечное жилищное кредитование показало уверенный рост на 82% в феврале 2018 г. (5 тыс. 6 контрактов) по сравнению с февралем 2017 г. (2 тыс. 745 контрактов). Динамика за месяц с января 2018 г. (4 тыс. 510 контрактов) составила 11%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале было зарегистрировано 10 тыс. 139 прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 19,5% больше в сравнении с аналогичным показателем 2017 г. (8 тыс. 486 прав), и на 21% выше показателя января 2018 г. (8 тыс. 367 прав).