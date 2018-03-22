Россия попала в американский бюджет 

Однако при этом, отмечают аналитики, обе партии не пожалели средств на военные нужды и «борьбу с российским влиянием». Итоговым документом на ближайшие полгода американской администрации выделено 1,3 триллиона долларов, и больше половины этой суммы — около 700 миллиардов — предназначается непосредственно Пентагону, настаивающему на срочном перевооружении, а также на иных «оборонных» расходах.
Отдельной строкой в бюджете были заложены средства на военную помощь «странам-союзникам», в том числе Грузии и Украине. Так, официальный Киев может рассчитывать на 200 миллионов долларов, включая — впервые с 2014 года — на поставки «летального оружия». Впрочем, эта сумма меньше, чем была заложена в прошлом финансовом году: тогда Украине выделили 350 миллионов, а условия получения оружия и в целом военной помощи были регламентированы рядом условий, в частности — запретом на перепродажу или передачу полученных вооружений. Более того, в случае получения противотанковых комплексов «Джавелин», украинская армия не должна их использовать в рамках «объединенной военной операции» в Донбассе. Применять «Джавелин» Киев имеет право только в тренировочных целях под присмотром американских инструкторов на Яворовском полигоне во Львовской области. Еще 420 миллионов Киев может получить в качестве невоенной, гуманитарной помощи.
Также в бюджете появились новые затратные статьи, непосредственно касающиеся России. Например, 250 миллионов долларов выделяется в специальный фонд «по борьбе с российским влиянием», на программы «повышения потенциала правоохранительных органов» в странах Евразии, и, наконец, — на деятельность «по укреплению демократии в России». Правда, при этом законодателей с Капитолия возмущает даже мысль о том, что и Россия, со своей стороны, может вмешиваться во внутренние дела США.
Конгрессменам пришлось отложить финансирование обещанного Трампом строительства стены на границе с Мексикой, а демократы пожертвовали программой защиты детей нелегальных мигрантов от депортации. Напомним, что возведение стены было одним из главных пунктов избирательной программы Трампа. Он запрашивал 25 миллиардов долларов на эти работы, однако в итоге получил всего 641 миллион — исключительно на содержание уже существующих заграждений.