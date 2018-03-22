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Деловая активность в еврозоне замедлилась в марте
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Деловая активность в еврозоне замедлилась в марте 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Деловая активность в еврозоне в марте росла минимальными темпами с января 2017 года, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit.
Фото: EPA/ARMANDO BABANI
Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) 19 стран еврозоны в марте опустился с февральского уровня 57,1 до 55,3 пункта. Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности. Индикатор указал на замедление роста деловой активности второй месяц подряд. Январское значение индикатора было максимальным с июня 2006 года. PMI сферы услуг в марте снизился с 56,2 до 55 пунктов, достигнув минимума за пять месяцев. Производственный PMI опустился с 58,6 до 56,6 пункта, оказавшись на минимуме за восемь месяцев. "В то время как средний показатель PMI за первый квартал остается относительно устойчивым, свидетельствуя о росте ВВП на 0,7-0,8%, потеря импульса после сильного начала года была довольно драматичной", — заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.
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