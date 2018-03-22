Принадлежащую заводу ЗИЛ базу отдыха в Ступине выставили на аукцион

Новый владелец пакета акций ООО «Пансионат» станет собственником базы отдыха в подмосковном городском округе Ступино , аукцион по продаже 100-процентной доли акций предприятия планируется провести 18 апреля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Ранее пакет акций ООО «Пансионат» выставлялся на торги в 2016 году с начальной стоимостью в 50 миллионов рублей. В настоящее время начальная стоимость актива составляет 30,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 12 апреля.

Имущественный комплекс состоит из 37 объектов недвижимости, расположенных на земельном участке площадью 16,4 гектара. На территории расположены семь спальных корпусов, бассейн, музей-библиотека, котельная, конюшня, клуб «Умелые руки», столовая, столярная мастерская, а также физкультурный комплекс и технические здания.

Согласно уставу, ООО «Пансионат» занимается управлением недвижимости, сдачей внаем собственного недвижимого имущества, организацией комплексного туристического обслуживания, предоставлением социальных услуг, а также деятельностью столовых при предприятиях и учреждениях. Назначение актива — здания и сооружения базы отдыха.

Эксперты не исключают повышения цены в ходе аукциона.

Как отметила директор по консалтингу и развитию KEY CAPITAL Эвелина Ишметова , объект может быть интересен в первую очередь сетевым операторам гостиничного сектора, у которых есть опыт реализации объектов редевелопмента. Также он интересен под детский лагерь, так как расположен близко к дороге, наличествует возможность организации открытого и закрытого бассейна.

«В активе можно отметить хорошую стартовую цену, а также неплохое состояние зданий и локацию. Предположительно объект может быть куплен с 20-30-процентным повышением цены частным покупателем, который впоследствии привлечет сетевую управляющую компанию или самостоятельно организует гостиничный объект», — пояснила Ишметова.