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Бумаги компаний РФ на LSE дорожают
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Бумаги компаний РФ на LSE преимущественно дорожают 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.36 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,65%, до 5,58 доллара, "Лукойла" — на 0,31%, до 67,75 доллара, "Новатэка" — на 0,36%, до 139,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели при этом на 0,16% — до 4,89 доллара, "Газпром нефти" — на 0,2%, до 25,55 доллара.
Цена бумаг ВТБ поднималась на 0,19%, до 2,08 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,5%, до 19,41 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускались в цене на 0,22%, до 23,2 доллара.
Бумаги "Норникеля" увеличивались в стоимости на 0,81%, до 19,24 доллара, "Северстали" — на 0,33%, до 15,37 доллара. Стоимость расписок НЛМК поднималась на 0,29% — до 25,98 доллара.
Бумаги "Магнита" дешевели на 0,4%, до 19,4 доллара, стоимость расписок "Ленты" сохранялась на уровне предыдущего закрытия в 5,83 доллара. Расписки АФК "Система" росли в цене на 0,73%, до 4,16 доллара.
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