Бумаги компаний РФ на LSE дорожают

Бумаги компаний РФ на LSE преимущественно дорожают

Бумаги российских компаний в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в плюсе, свидетельствуют данные торгов.

Цена бумаг ВТБ поднималась на 0,19%, до 2,08 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,5%, до 19,41 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускались в цене на 0,22%, до 23,2 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличивались в стоимости на 0,81%, до 19,24 доллара, "Северстали" — на 0,33%, до 15,37 доллара. Стоимость расписок НЛМК поднималась на 0,29% — до 25,98 доллара.