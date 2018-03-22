По чем лендкоин? В Тамбове предложили создать «земельную» криптовалюту

Слышали все Про различные криптовалюты, биткоин и блокчейн сегодня говорят все кому не лень. Но на практике занимаются извлечением прибыли из них единицы. А уж про создание каких-то новых видов цифровых валют не стоит и говорить. Этим у нас пока никто не занимается. За редким исключением.

На прошедшем в феврале Российском инвестиционном форуме в городе Сочи губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил о планах по выпуску местной криптовалюты — «Лендкоина», обеспеченного земельными ресурсами. Запуск цифрового актива должен привлечь дополнительное финансирование для развития агропромышленного сектора региона.

«Наше предложение получило очень интересную поддержку, по крайней мере заинтересованность — со стороны торгово-промышленной палаты», — рассказал Никитин.

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Недавно Народный банк Китая заявил, что плотно рассматривает вопрос создания собственной криптовалюты. Многие криптоинвесторы с интересом следят за событиями, которые развиваются вокруг Венесуэльского El Petro, где электронная валюта обеспечена запасами венесуэльской нефти. По словам президента Николаса Мадуро, она уже принесла стране пять миллиардов долларов.

Как и Венесуэльский El Petro, тамбовский «Лендкоин» по задумке будет обеспечен реальными запасами земли, что дополнительно привлечёт инвесторов.

«У нас есть тысячи гектаров земель поселений. Они частично подходят для сельскохозяйственного производства, но они никогда не будут использованы по этому назначению, потому что находятся в собственности этих населённых пунктов. Наша идея основывается на привлечении инвестиций. Мы решили применить технологию ICO: трансформировать земли поселений в коины. Заложены в этом и возможности привлечения трудовых ресурсов, — сказал Александр Никитин. — Блокчейн — это не завтрашний день, а уже сегодняшний. В этой сфере нужно работать, предлагать новые идеи, и мы в Тамбовской области этим уже занимаемся. В Торгово-промышленной палате Российской Федерации я уже анонсировал проект тамбовского «Лендкоина», — сказал Александр Никитин.

«Мы заинтересованы в продвижении такого интересного местного проекта. И с большим удовольствием подключимся к его реализации на нашей площадке», — сказал председатель Совета Тамбовской областной ТПП Николай Калинов.