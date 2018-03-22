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Межрегиональный Промышленно-Строительный Банк уменьшил доходность вкладов в рублях
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Межрегиональный Промышленно-Строительный Банк уменьшил доходность вкладов в рублях 

Банки.ру 2 часа назад
Межрегиональный Промышленно-Строительный Банк (Саранск) понизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта.
Доходность депозита «Пенсионный — МПСБ» (минимальная сумма не установлена, срок — год) составляет в данный момент 6,3%, а вклада «Пенсионный выгодный Плюс» (от 500 рублей на три года) — 5,3% годовых.
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«Уверенный» (от 1 тыс. рублей на полтора года) и «Льготный 150» (от 150 тыс. рублей на год) доступны под 5,3%.
Проценты по четырем депозитам ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
Вклад «Накопительный» (от 1 тыс. рублей на год) открывается под 6%. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Осенний подарок» (от 10 тыс. рублей на полтора года) размещается под 5,8% годовых. Проценты ежеквартально выплачиваются или капитализируются.
Доходность депозита «Верное решение» (от 1 тыс. рублей на год и два месяца) составляет 5,8% годовых. Проценты выплачиваются или капитализируются каждые два месяца.
Вклады «Накопительный», «Осенний подарок», «Верное решение» и «Уверенный» не пополняются.
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