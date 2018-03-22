На 13% выросли продажи новых автомобилей в регионе

Новосибирская область вошла в ТОП-30 региональных продаж новых автомобилей и заняла в нем 26 место. Красноярский край расположился рядом — на 25 месте. В Новосибирской области за период январь-февраль 2018 года рынок новых машин вырос на 13,1%. Для сравнения: в 2018 за этот же период продано 1,9 тыс. автомобилей, в 2017 — 1,7 тыс. шт.

Отметим, что у всех субъектов РФ , входящих в ТОП-30, отмечена положительная динамика рынка. Только у одного из них этот показатель составляет менее 10% — у Воронежской области (+9,8%). В остальных регионах наблюдается рост, самый наибольший — в Удмуртии (+46,1%).

Традиционно самым крупным региональным рынком остается Москва , где за отчетный период было продано 28,4 тыс. автомобилей — это на 12,9% больше, чем за 2 месяца 2017 года. Рынок Подмосковья вырос на 16,1% (до 15,9 тыс. новых автомобилей). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с результатом 13,1 тыс. машин (+21%).

Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (9,1 тыс. шт. ; +12,4%), занявший четвертое место в общем зачете. Далее следуют Краснодарский край (7,4 тыс. шт. ; +18,6%) и Башкортостан (7,4 тыс. шт. ; +27,6%). Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (6,3 тыс. шт. ; +27,5%), Свердловская (6,1 тыс. шт. ; +41,1%), Челябинская (5,3 тыс. шт. ; +38,8%) и Ростовская (5,2 тыс. шт. ; +19,2%) области.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», на долю трех столичных регионов приходится около 30% всего российского рынка. Согласно данным аналитического агентства, объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам января — февраля 2018 года составил 195,4 тыс. единиц. Это на 21,7% выше результата годичной давности (160,5 тыс. шт.).