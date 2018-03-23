Китай наложит пошлины на американские товары, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ»

S&P уменьшился на 2,5% до 2643,69 на фоне разочаровывающей отчётности Abbvie и Accenture, и Dow 30 упал на 2,9% до 23957,89 на ожиданиях торговой войны с участием крупных холдингов, включая Boeing , Caterpillar, 3M.

Золото выросло до $1338,4, но пара евро/доллар не спешила падать ниже 1,233, потому что доходность трежерис упала к 2,8%, и общее отношение к риску консервативное, хотя Брент взобралась на $69,5 под влиянием ОПЕК+.

На банковских бумагах отразился пересмотр ожиданий по ставке Федрезерва . Весь нефтяной сектор равномерно припал. В наибольшем выигрыше оказались сектора с большими кредитами и стабильными дивидендами, такие как телекомы и электроэнергетика. В красной зоне старые хайтехи и биотехи, которые росли в преддверии повышения ставок. Пользуются спросом новые лидеры, которые меняют мир свежими технологиями, так, по IPO Dropbox прайсинг выше диапазона, по $21, или $8,354 млрд

Из лучше всех падающих акций можно назвать биотех Abbvie (Nyse: ABBV), которая отказалась подать на ускоренное одобрение лекарства от рака лёгких. Инвесторы тоже не захотели инвестировать в процесс клинических испытаний, им важен результат. Ещё, масштабное падение совершила консалтинговая компания Accenture (Nyse: ACN), у которой инвесторов не порадовала отчётность. Facebook (Nasdaq: FB) извинился за утечку данных, спровоцировав косые взгляды на весь сектор FAANG, собиравший информацию о личной жизни пользователей.

Из растущих бумаг упомянем позитивно отчитавшийся Carnival (Nyse: CCL). Козыри компании — крупная капитализация $47,4 млрд, стоимость предприятия к выручке 3,3, при цене к будущей прибыли 13,2 и долге к акционерному капиталу только 38%. Позитивно среагировала на изменение оценки перспектив ставок Crown Castle International Corp. (Nyse: CCI) — это компания с капитализацией около $45 млрд, с ожидаемой за год дивидендной доходностью около 4%, с операционной рентабельностью +24%.

Нью-Йорк, Инвестиционный фонд недвижимости (REIT) Boston Properties в середине марта объявил о том, что инвесторам будут регулярно выплачиваться дивиденды. Новость радует, потому что операционная рентабельность этой компании 35%. Фонд недвижимости существует с 1970-го года, котируется на бирже Санкт-Петербурга и самой ликвидной в мире фондовой площадке — Нью-Йоркской фондовой (Nyse: BXP). Средняя выручка на квадратный метр стабильно растёт уже пятый год подряд, с $56,36 в 2013-м она увеличилась до $63,66 в 2017-м, прибавляя каждый год, не было ещё ни одного года с 2014-го, когда выручка не увеличилась бы. Среди основных арендаторов — правительство США , Biogen, Bank of America Google , Citibank, Microsoft — сплошь компании, с которыми ничего не произойдёт единовременно со всеми. Ценные бумаги Boston Properties — возможность купить долю в 179 коммерческих объектах недвижимости общей площадью 4,7 квадратных метров, некоторые из которых сдаются на более чем 90%, в том числе знаменитый John Hancock Tower — крупнейший небоскрёб северной столицы США высотой 240 метров. Также в портфеле 888 Boylston Street — обладатель престижного приза в области ландшафтной архитектуры и платинового сертификата экостандарта LEED; дизайн приспособлен к специфической розе ветров. Бостон, Лос-Анджелес Сан-Франциско и Вашингтон — компания предельно диверсифицирована по основным торговым центрам США.

Опубликованная отчётность Micron (Nasdaq: MU) показала рост рентабельности выручки по чистой прибыли с 39% до 45% при уменьшении себестоимости с 45% до 42%. Nike (Nyse: NKE) показал разводнённый убыток на акцию 57 центов из-за лося от списания налоговых активов и изменения в обложении зарубежных доходов накопленным итогом за прошлые периоды на $1,25 на акцию (эффективная ставка налога 179,5%). Валовая маржа упала до 43,8% из-за укрепления доллара, продажи выросли на 11%, но расходы на маркетинг увеличились на 11%, и запасы повысились на 9% за счёт курсовой и инвентаризационной переоценки.

В сфере макроэкономики, парламент США окончательно принял бюджет на текущий финансовый год, то есть до сентября включительно, документ увеличивает оборонные расходы. Число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло до 229 с 226 тысяч, но индекс опережающих индикаторов в феврале вырос на +0,6% в месяц. От данных по заказам на товары длительного пользования в США ждут прироста на +0,6% без учёта транспортного оборудования и оборонного комплекса.