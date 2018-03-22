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Господдержка США увеличит стоимость ценных бумаг полупроводников на NASDAQ, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ»
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Господдержка США увеличит стоимость ценных бумаг полупроводников на NASDAQ, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» 

Прайм 51 минуту назад
Фото: Прайм
Разновидность поддержки в среду исполнила ФРС, которая увеличила ориентиры для стоимости кредитования, текущий до 1,5%-1,75% и будущий, в виде так называемой «нейтральной ставки», не стимулирующей и не охлаждающей рост, до 2,9% c 2,8%, но спрогнозировала три, а не четыре повышения ставок до конца года. Это означает, что Штаты не хотят повышать ставку слишком сильно, возможно, зная о последствиях снегопадов для розничного спроса, но ужесточение политики всё равно будет в течение двух лет, что умеренно негативно для закредитованной и не сильно растущей части электроэнергетики и телекоммуникаций, нейтрально для пенсионных планов перезанимавших автомобилестроителей и позитивно для сбалансированной и растущей части экономики: запатентованных биотехнологий и высоких технологий, для облачных сервисов и нефтесервисов, а также для банков, финансирующих активное развитие под всё более высокий процент.
Мировой фондовый рынок завершил торги среды почти без изменения, c незначительным понижением на 0,18% по индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Показатель S&P переместился на уровень 2711,93 пункта (+18% в год), так как для сферы потребления сигнал о продолжении прежней траектории изменения ставок означает, что не сформируется «мыльный пузырь» спроса последних минут на изобилие супермаркетов. Более узкий индикатор здоровья фондового рынка, Dow 30, сполз на отметку 24682,31 (+22% в год), так как отсутствие резкого ускорения роста кредитных ставок вдохновляет скорее на развитие высоких технологий, нежели на рост бумаг, связанных с выживанием, включая McDonald's и Coca-Cola.
Утром в четверг по Москве цена золота увеличивалась до $1328,53 за унцию, потому что биржа в Нью-Йорке видит подорожание многих видов товаров и услуг, от отопления до госпиталей, а также опасается того, насколько именно зима охладила экономику в первом квартале. Пара евро/доллар повысилась до 1,235, так как Европа тоже не намерена преподносить сюрприз в сфере сворачивания монетарного смягчения. Доходность 10-летних трежерис опустилась до 2,87%, поскольку план продолжить путь расценок на межбанке вверх размеренными темпами улучшил отношение к госдолгу США, ставка привлечения которого зависит, среди прочего, от заданного отношения к федеральным фондам. Цена эталонного сорта Брент припадала около $69,44 за баррель после роста на 2,6% вслед за данными о неожиданном падении запасов сырой нефти на 2,6 млн баррелей и о сжатии запасов бензина третью неделю подряд до самого низкого уровня с января.
Главным событием в сфере макроэкономики в ближайшее время станет заявление президента США о введении пошлин на более чем 100 различных видов китайской продукции за нарушение интеллектуальной собственности. Если это способно поддержать биржевые котировки, то в секторальном разрезе даёт наибольший стимул для роста полупроводников, которые активно производятся в КНР. В среду ценные бумаги этого сектора росли после повышения целевого уровня Bank of America по Lam Research (Nasdaq: LRCX, котировка $224,15) до $305 (+36%) и по Applied Materials (Nasdaq: AMAT, цена акций $60,80) до $80 (+32%). Помимо вполне возможной государственной поддержки и сравнительно привлекательных цен после коррекции на рынке высоких технологий, дальнейший рост сектора будет основан на расширении производства многомерной памяти и процессоров, новые технологии в области которых накануне представило производственное объединение Intel и Micron.
Падение авиалиний, включая Delta (Nyse: DAL, -1% до $55,98), вызвано статистикой Southwestern (Nyse: LUV, -5%) по перевозкам. В этой области намечается возможность для парного трейдинга. Ухудшение кредитного качества и статистики пассажирооборота должно привалить котировки LUV до уровней, комфортных для покупки Уорреном Баффетом. В то же время секторально хеджированные вложения в ценные бумаги Delta могут вырасти в цене, в том случае, если пассажиры потянутся за повышением качества обслуживания благодаря увеличению средней цены билета, не исключаемому нами и ранее учтённому самой компанией в планах по развитию бизнеса.
Падение производителей сладостей, например, Mondelez (Nasdaq: MDLZ, -0,8% до $42,03), который делает печенье «Юбилейное», объясняется снижением всего пищевого сектора после отчётности General Mills (-9%). Падение сектора сигарет, и в частности Altria (Nyse: MO, -3% до $60) вызвано ожиданиями инвестиций в товары без дыма, после решения PM полностью перейти на выпуск таких сигарет на заводе в Греции. В обоих случаях, речь идёт о возможности уменьшения открытости для рисков всего сектора с сохранением уверенности в экспансии устойчивых компаний, которые могут адаптироваться к спросу на здоровый образ жизни.
В четверг до открытия выйдет отчётность Accenture, после закрытия — Micron и Nike, будут опубликованы данные о первичных заявках на пособие по безработице (прогноз 232 тысячи против 225 тысяч неделей ранее) и индекс опережающих индикаторов Conference Board (прогноз +0,4% в месяц). Завтра состоится заседание Банка России, от которого некоторые ждут снижения c 7,5%, но главное, что оно поддержит пиковый спрос иностранцев на ОФЗ и общий тренд на стабилизацию государственной валюты в налоговый период, которые обычно считаются предвестниками скорого формирования нехватки предложения иностранной валюты, и из этого бывает только одно исключение, сильное, самодостаточное и стабильное — это доллар, ценные бумаги и экономика развитых стран Большой семёрки.
IPO Dropbox запрайсится ближе к завтрашнему утру, диапазон по нему на фоне спроса повышен до $18-20, капитализация на pre-IPO $7,06-8,25 млрд, free-float 9,2%-10%.
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