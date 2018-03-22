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Волгоградцев приглашают обследоваться в ТЦ в день борьбы с туберкулезом
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Волгоградцев приглашают обследоваться в ТЦ в день борьбы с туберкулезом 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В торговых центрах Волгограда, Волжского и Камышина 23-24 марта пройдут профилактические акции, приуроченные к «Всемирному дню борьбы с туберкулезом», где местные жители смогут пройти обследование.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета здравоохранения, люди смогут получить консультацию и пройти обследование на мобильных флюорографах. В Волгограде акция пройдет в ТРК «Европа Сити-Молл» 23 марта с 11:00 до 16:00, а также в ТЦ «Космос» 24 марта с 11:00 до 16:00. В Камышине 24 марта флюорограф будет работать на территории центрального рынка с 09:00 до 15:00.
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