Китай пообещал предпринять ответные шаги на протекционистские меры США

ПЕКИН, 22 марта. / ТАСС /. Китай выражает решительный протест в связи с решением президента США Дональда Трампа о принятии новых торговых мер в отношении республики, «приводящих к дисбалансу рынка», и предпримет ответные шаги. Об этом сообщило в четверг минкоммерции КНР.

"Китайская сторона не раз излагала свою позицию по вопросам подобного рода: мы решительно против таких односторонних протекционистских действий, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства. — Мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как нарушаются законные права Китая, и непременно предпримем ответные шаги".