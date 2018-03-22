Ещё
Китай пообещал предпринять ответные шаги на протекционистские меры США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай пообещал предпринять ответные шаги на протекционистские меры США 

ТАСС 3 часа назад
ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Китай выражает решительный протест в связи с решением президента США Дональда Трампа о принятии новых торговых мер в отношении республики, «приводящих к дисбалансу рынка», и предпримет ответные шаги. Об этом сообщило в четверг минкоммерции КНР.
"Китайская сторона не раз излагала свою позицию по вопросам подобного рода: мы решительно против таких односторонних протекционистских действий, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства. — Мы не будем сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как нарушаются законные права Китая, и непременно предпримем ответные шаги".
Ранее пресс-служба Белого дома проинформировала, что Трамп в четверг объявит о новых торговых мерах Вашингтона в отношении Пекина в связи со спецификой торговой политики КНР. Американский лидер собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин «похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну», или вынудил передать ее «в обмен на доступ к своему рынку».
ТАСС: последние новости
Политики голосуют на выборах президента России Цена нефти Brent превысила $69 впервые со 2 февраля Курс доллара на Московской бирже превысил 58 руб. впервые с 12 февраля
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»185
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»66
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом195
Офицеры МВД подрались на совещании32
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:11
Кафельникова рассказала об отношениях с отцом
Шоу-бизнес
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
00:28
Суд отклонил иск французского поэта к Киркорову
Шоу-бизнес
00:40
Волочкову раскритиковали за вульгарный вид дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение