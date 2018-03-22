Дворкович назвал криптовалюты привлекательным активом для инвестиций

Криптовалюты являются привлекательным активом для инвестиций, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович , выступая в Российском экономическом университете имени Плеханова. При этом он подчеркнул, что настороженно относится к криптовалютам как к денежному средству.

«Никто не может дать ответа, реально ли работающая это история, именно как валюта. Как к активу я отношусь нормально, это один из возможных, привлекательных активов. Как к валюте я отношусь настороженно, потому что риски более высокие», — отметил Дворкович.

Говоря о криптовалютах, вице-премьер упомянул ICO Telegram.

«Может у Павла Дурова получится, который стыкует Telegram с платежной системой», — сказал он.

«Главное, чтобы были персональные данные защищены», — добавил Дворкович.