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Дворкович назвал криптовалюты привлекательным активом для инвестиций
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Дворкович назвал криптовалюты привлекательным активом для инвестиций 

Rambler News Service 1 час назад
Криптовалюты являются привлекательным активом для инвестиций, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая в Российском экономическом университете имени Плеханова. При этом он подчеркнул, что настороженно относится к криптовалютам как к денежному средству.
«Никто не может дать ответа, реально ли работающая это история, именно как валюта. Как к активу я отношусь нормально, это один из возможных, привлекательных активов. Как к валюте я отношусь настороженно, потому что риски более высокие», — отметил Дворкович.
Говоря о криптовалютах, вице-премьер упомянул ICO Telegram.
«Может у Павла Дурова получится, который стыкует Telegram с платежной системой», — сказал он.
«Главное, чтобы были персональные данные защищены», — добавил Дворкович.
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