Ещё
«Балтика-Самара» приглашает вместе поддержать час земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Балтика-Самара» приглашает вместе поддержать час земли 

Волга Ньюс 20 марта 2018
Фото: Волга Ньюс
В 2018 году международный Час Земли состоится в 11-й раз. В акции принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов.
Выключение света в рамках акции носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Цель организаторов — привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. В России «Час Земли — 2018» пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». Можно выступить в защиту заповедников, «проголосовать» за доступность «зеленой» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов.
Присоединиться к акции можно, зайдя на сайт и зарегистрировавшись на экскурсию (кликните на баннер «Час Земли. 24 марта. Приходи к нам!»). При визите на завод обязательно нужно взять с собой паспорт — вход только для совершеннолетних.
Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено.
Волга Ньюс: последние новости
АвтоВАЗ объявил о проведении сезонной сервисной акции для Lada В 2017 году средняя выплата по ОСАГО в Самарской области выросла на 10% Самарцев предупреждают о случаях мошенничества на бирже "Форекс"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации781
Савченко грозит «пожизненное»101
Вернем летнее время
Новый лазер США высмеяли в Сети41
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды62
Видео
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение