Ещё
В ГД допускают разрешение «цифровых обменников» для криптовалют
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ГД допускают разрешение «цифровых обменников» для криптовалют 

Прайм 1 час назад
Председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков допускает, что во втором чтении законопроектов о цифровых финансовых активах и краудфандинге в них может быть прописана возможность обмена криптовалют на рубли.
"В ходе чтения во втором чтении допускаем (все таки и вопрос обращения будет, скажем так, более прописан), что цифровые операторы цифровых активов — цифровые обменники — получат право покупать и продавать криптовалюту за рубли, за иностранные валюты. Но это тема для дискуссии", — рассказал он в ходе Blockchain Breakfast, организованного международной децентрализованной ассоциацией по криптоавлютам и блокчейну IDACB.
Законопроекты о цифровых финансовых активах и краудфандинге были внесены в Госдуму группой парламентариев 20 марта. Аксаков тогда сообщил, что принять их планируется в мае-июне.
Прайм: последние новости
Биткоин дешевеет, оставаясь выше $9 тыс на нейтральном информационном фоне Нефть марки Brent дорожает более чем на 3% на данных мониторингового комитета ОПЕК+ Запахло весной и дефицитом бензина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»82
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»196
Офицеры МВД подрались на совещании43
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом203
Видео
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:12
Позирующую для фото туристку смыло волной
Происшествия
03:13
Стало известно о еще одной болезни Табакова
Шоу-бизнес
00:11
Кафельникова рассказала об отношениях с отцом
Шоу-бизнес
04:08
Азиза призналась, что скитается по углам
Шоу-бизнес
04:41
Оскорбившая россиян ведущая ответила критикам
Шоу-бизнес Общество
02:13
Савченко показала гранаты на заседании Рады
Украина В мире
03:44
Невесту Шаляпина поймали на измене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение