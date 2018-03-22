Инсталляция из зажженных свечей появится в Центральном парке Реутова в «Час Земли»

В Центральном парке Реутова 24 марта появится инсталляция из зажженных свечей, кроме того погаснет подсветка на фасадах трех городских зданий, таким образом городской округ примет участие во всемирной акции «Час Земли», сообщил в четверг глава муниципалитета Станислав Каторов

«Подробности акции ее организаторы пока держат в секрете, известно только, что в Центральном городском парке Реутова появится инсталляция из зажженных свечей. Кроме того, с 20:30 до 21:30 свет погаснет на фасадах зданий городской администрации, молодежного культурно-досугового центра и ЗАГСа», — сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, в России «Час Земли — 2018» пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». В рамках акции можно будет выступить в защиту заповедников, проголосовать за доступность «зеленой» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов.

Акция проводится в России с 2009 года. Традиционно в ней участвуют более 20 миллионов человек. В назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1,5 тысяч других московских зданий. Такой размах акции в столице возможен благодаря поддержке Минприроды России и департамента природопользования правительства Москвы

«Час Земли» является самой массовой экологической акцией на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру, более 170 стран и около 7 тысяч городов. Ее целями становятся сбережение ресурсов и сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Помимо этого, акция привлекает внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.