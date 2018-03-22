Базу отдыха в Подмосковье выставят на аукцион

Пакет акций ООО «Пансионат» в Подмосковье выставят на торги. Об этом сообщила пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Новый владелец пакета акций ООО «Пансионат» станет собственником базы отдыха в Ступинском районе. Аукцион по продаже 100% доли акций предприятия планируется провести 18 апреля 2018 г. Собственником актива, расположенного в Ступинском районе Московской области является ПАО «Завод им. И. Лихачева» ( АМО ЗИЛ ). Имущественный комплекс состоит из 37 объектов недвижимости, расположенных на земельном участке площадью 16,4 га», — говорится в сообщении.

На территории расположены семь спальных корпусов, бассейн, музей-библиотека, котельная, конюшня, клуб «Умелые руки», столовая, столярная мастерская, а также физкультурный комплекс и технические здания.

Согласно уставу ООО «Пансионат» занимается управлением недвижимости, сдачей внаем собственного недвижимого имущества, организацией комплексного туристического обслуживания, предоставлением социальных услуг, а также деятельностью столовых при предприятиях и учреждениях. Назначение актива — здания и сооружения базы отдыха.

Ранее пакет акций ООО «Пансионат» выставлялся на торги в 2016 г. с начальной стоимостью в 50 млн руб. В настоящее время начальная стоимость актива составляет 30,8 млн руб.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 12 апреля. В настоящий момент база отдыха не функционирует.