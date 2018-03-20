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Объем госдолга США превысил $21 трлн, — Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари»
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Объем госдолга США превысил $21 трлн, — Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари» 

Прайм 20 марта 2018
Фото: Прайм
Администрации президента Дональда Трампа потребовалось примерно шесть месяцев, для того чтобы увеличить госдолг США ещё на $1 трлн — уровень $20 трлн был превышен 8 сентября 2017 года. Снижение налогов в ходе налоговой реформы Трампа обострит ситуацию с увеличением госдолга и дефицита бюджета.
Американский долг, надежность государственных облигаций США и все, что с этим связано — очень популярная в России тема. Профессиональные ненавистники Соединённых Штатов уже лет 20 предсказывают дефолт Америки и крах доллара. Однако дефолт США в обозримом будущем не угрожает. Штаты без проблем рефинансируют свои долги, прежде всего, за счет Японии и Китая. Нас больше беспокоит пузырь на американском рынке акций. Если он лопнет, то мировые финансы тряхнет однозначно неслабо. Особенно рынки акций и валюту развивающихся стран, в том числе и российский рубль.
Является ли огромный и быстрорастущий долг риском для Америки в долгосрочном плане? Однозначно, да. Однако даже в самом негативном варианте они просто его реструктуризируют и даже, возможно, введут новую валюту для США, Мексики и Канады. Разговоров на данную тему было очень много после краха Lehman Brothers десять лет назад.
И как же в этом случае будут вести себя кредиторы — Китай или Россия?! А никак — согласятся на озвученные условия. С ядерной державой шутки плохи. Это поняли даже держатели дефолтных облигаций России в 1998 году. Как сказал тогда легендарный руководитель ЦБ РФ Виктор Геращенко, кто будет особенно жадным, тот вообще ничего не получит. Добрым словом и пистолетом иногда можно добиться большего, чем просто добрым словом.
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