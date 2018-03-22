Что принесет рынкам альянс Москвы и Эр-Рияда?

Москва , 22 марта — «Вести. Экономика» В течение последних 30-40 лет трудно было представить себе тесное сотрудничество между Саудовской Аравией Россией . Однако сделка ОПЕК+ привела к масштабному сближению Москвы и Эр-Рияда

Они не только добились беспрецедентного сокращения поставок на 1,8 млн баррелей в день и существенно расширили свои политические отношения, но и начали изучать способы инвестирования в ключевые энергетические проекты каждой страны.

Чтобы понять непредсказуемость отношений Москва-Эр-Рияд, стоит рассмотреть историю двух стран. Падение СССР, в значительной степени зависящего от экспорта нефти для того, чтобы получить твердую валюту, по-прежнему во многом объясняется решением саудовского министра нефти Ахмеда Заки Ямани в 1985 году поддержать приемлемый уровень цен на нефть после почти десятилетия сокращения производства. На фоне падения доходов ухудшилась экономическая ситуация, вслед за этим ухудшилась и ситуация на политической арене.

Впоследствии недоверие было одной из основных проблем в отношениях между россиянами и саудитами, например, когда ОПЕК под руководством Саудовской Аравии попыталась сократить поставки в 1999 году, добившись обещания России сократить производство на 7%, Москва отступила от своего обещания и увеличила его.

На протяжении большей части 2000-х годов отношения между Россией и Саудовской Аравией протекали на фоне их соперничества за лидирующие позиции в добыче нефти — это соперничество, в котором России удалось обойти саудовцев в 2009 году.

Логика сделки ОПЕК+ изменила их отношения. Эр-Рияду понадобился серьезный партнер, чтобы довести до конца сокращения поставок, без участия России сокращения оказались бы минимальными и были бы равноценны экономическому самоубийству, поскольку Москва просто взяла бы на себя долю рынка, которую добровольно уступила бы Саудовская Аравия.

Но Москве необходимо было согласие Эр-Рияда — в то время как Саудовская Аравия была единственным игроком на международной арене, который в течение нескольких месяцев мог быстро нарастить свое производство (предполагалось и предполагается, что избыточные производственные мощности Саудовской Аравии составляют примерно 1,5-2 млн баррелей в день).

Теперь, спустя 1,5 года сокращения поставок ОПЕК+, российская Новатэк и Saudi Aramco подписали партнерское соглашение по проектам СПГ. По слухам, саудовцы могут согласиться взять на себя часть проекта Арктик СПГ-2 — проекта компании Новатэк по добыче природного газа и по производству СПГ на Гыданском полуострове.

Официального подтверждения этой сделки пока нет, однако все признаки указывают на этот сценарий. Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Эр-Рияд может инвестировать в российский Ямало-Ненецкий автономный округ , где реализуется проект Арктик СПГ-2, в то время как представители Новатэк повторяют, что переговоры с саудовцами продолжаются.

Новатэк заключила первоначальное соглашение с китайской CNPC об участии в проекте Арктик СПГ-2, объем производства которого составит 19,8 млн тонн в год (доля китайской компании в проекте составляет 20%) и ищет другого крупного инвестора, чтобы начать работу.

Для саудовцев инвестирование в Арктик СПГ-2 должно выглядеть относительно безопасно — на фоне поддержки правительства , которая показала, что российское правительство предоставило легкий режим налогообложения для проектов СПГ, а также создало всю необходимую инфраструктуру для реализации проекта (что является довольно дорогостоящим процессом в арктических условиях).

Арктик СПГ-2, строго говоря, не будет использовать инфраструктуру Ямал СПГ, так как это будет морская платформа с гравитационным фундаментом на другой стороне Обской губы — самого крупного залива Карского моря, расположенного между полуостровами Гыданский и Ямал.

Однако условия налогообложения для Арктик СПГ-2 абсолютно те же самые — 12-летнее освобождение от налога на добычу и отсутствие налога на экспорт. Пока еще неизвестно, поможет ли российское правительство Новатэку углублять морское дно под платформой.

За счет использования морской платформы с гравитационным фундаментом вместо установки на берегу, согласно предварительным оценкам Новатэк, стоимость Арктик СПГ будет на 30% ниже, чем у Ямал СПГ, несмотря на то, что его номинальная производственная мощность выше (19,8 млн тонн против 17,5 млн тонн в год).

Это может казаться совершенно неправдоподобным, так как это будет первый случай, когда какая-либо компания построит оффшорную платформу для добычи СПГ в российской Арктике и проект может столкнуться с традиционным российским перерасходом средств, но все же амбициозные цели Новатэк несомненно привлекательны для любого крупного инвестора.

Но почему это Саудовская Аравия, а не какая-то другая компания, китайская, индийская или японская? Ключевая роль в сближении Саудовской Аравии и России — это взаимность. Интерес Саудовской Аравии к Арктик СПГ-2 открывает путь для инвестиций России в саудовские проекты по добыче СПГ.

Участие России в саудовских проектах по добыче СПГ могло бы стать поворотным моментом в процессе добычи газа страны. В последние 10 лет выработка электроэнергии в Саудовской Аравии растет в среднем на 7% в год (с 2000 года ее производство электроэнергии выросло почти втрое), но производство не связанного с ним газа в Эр-Рияде, которое, по мнению должностных лиц Саудовской Аравии, должно быть одним из ключевых ресурсов для удовлетворения энергетических потребностей страны, не удовлетворяет внутреннему спросу (за последние 10 лет оно выросло на 3,9%).

Как следствие, Саудовская Аравия все еще сжигает значительную часть своей нефти (примерно 0,5 млн баррелей в сутки) для производства электроэнергии, которая может быть экспортирована. Поскольку Эр-Рияд не может экспортировать, например, газ из Катара, страны, против которой он инициировал бойкот с участием всех арабских стран, ему нужны другие партнеры, которые помогут удовлетворить потребности в газе.

Если все это произойдет с фиксированной скидкой, тем лучше для саудовцев — так что, не удивляйтесь, если вы узнаете о запланированном строительстве саудовского терминала СПГ. Несколько лет назад Саудовская Арама изучила возможность строительства терминала СПГ на побережье Красного моря, поэтому неудивительно, что Новатэк проявила интерес к этим усилиям. Инвестирование в проекты друг друга укрепляет доверие.

В конечном итоге это может привести к тому, что российская сторона будет признана стратегическим партнером в ожидаемом IPO доли Saudi Aramco в 5%. Продолжающееся сближение не означает, что не будет сражений за цены на нефть — они будут, но в случае повышения напряженности президент Путин и крон-принц Мохаммад бин Салман постараются сгладить конфликты.

В общем, в случае тотального конфликта потери окажутся гораздо больше, чем в случае сотрудничества, хотя это и чревато сложностями.