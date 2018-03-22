«Проблема специалистов-самозванцев актуальна не только для рынка криптовалют»

«Проблема специалистов-самозванцев актуальна не только для рынка криптовалют»«Не соглашусь с тем, что работодатели ищут несуществующих специалистов. Криптовалюты и блокчейн появились в 2009 году, а крипто-бум пришелся на 2017-й. По сути, первые специалисты в этой области появились почти 10 лет назад. Их пока немного, и они дорого стоят, поскольку спрос на таких работников в настоящий момент значительно превышает предложение. К слову, большинство таких специалистов не имеет университетской корочки с соответствующей специальностью, но ведь наличие или отсутствие диплома еще ни о чем не говорит. Мастерство приходит в ходе практической работы, а не учебы в ВУЗе. Сегодня абсолютно в любой сфере можно встретить людей, работающих не по специальности.

Другое дело, что работодатель должен уметь определить, кто перед ним — самозванец, прочитавший несколько книг и объявивший себя экспертом в сфере блокчейн, или человек, который действительно обладает необходимыми навыками и опытом. Но, опять же, это применимо к любой сфере рынка труда. Именно поэтому в резюме куда больше внимания уделяется не образованию, а опыту работы, и именно поэтому прием на работу в большинстве случаев сопровождается собеседованиями и выполнениями тестовых заданий, и именно поэтому существует такое явление как испытательный срок. Заметьте, все эти практики возникли задолго для блокчейна, проблема специалистов-самозванцев не новая и, повторюсь, актуальна для абсолютно любой сферы.

Безусловно, найм «специалистов», которые на самом деле не специалисты, чреват для компаний потерями. И эти потери измеряются не только выплаченной зарплатой — нужно учитывать и инвестиции в «заваленный» проект, и неполученную прибыль, и возможные репутационные издержки, и другие обстоятельства. Однако причиной этих потерь может стать не только горе-специалист по криптовалютам, но и горе-программист, и горе-маркетолог, и горе-управленец. Так что я не вижу большой проблемы в обозначенной области. Происходит нормальный процесс эволюции рынка труда — так было и будет всегда.