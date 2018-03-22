Конгресс дал Трампу на строительство стены на границе с Мексикой лишь $ 1,6 млрд

Конгресс США согласовал проект бюджета на текущий финансовый год, в котором заложены траты в размере 1,6 млрд долларов на возведение стены на американо-мексиканской границе. Как сообщается, изначально администрация президента Дональда Трампа просила на реализацию этого его предвыборного обещания 25 млрд При этом стоит отметить, что представители демократов в конгрессе занимали позицию, согласно которой выделение средств на строительство этого ограждения не предполагалось вовсе. Сторонники Трампа в конгрессе уверяют, что на выделенные деньги смогут возвести 144 км «физических барьеров» на мексиканской границе, пишет информагентство Nation News. Напомним, президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о необходимости возведения приграничной стены, которая будет отделять Америку от Мексики и защищать страну от незаконных вторжений. Президент Мексики, в свою очередь, заявил, что сожалеет о таком решении американского лидера и, отказался финансировать проект, сообщала «СП».