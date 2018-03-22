Ещё
Конгресс дал Трампу на строительство стены на границе с Мексикой лишь $ 1,6 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конгресс дал Трампу на строительство стены на границе с Мексикой лишь $ 1,6 млрд 

Свободная пресса 53 минуты назад
Конгресс США согласовал проект бюджета на текущий финансовый год, в котором заложены траты в размере 1,6 млрд долларов на возведение стены на американо-мексиканской границе.
Как сообщается, изначально администрация президента Дональда Трампа просила на реализацию этого его предвыборного обещания 25 млрд При этом стоит отметить, что представители демократов в конгрессе занимали позицию, согласно которой выделение средств на строительство этого ограждения не предполагалось вовсе.
Сторонники Трампа в конгрессе уверяют, что на выделенные деньги смогут возвести 144 км «физических барьеров» на мексиканской границе, пишет информагентство Nation News.
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о необходимости возведения приграничной стены, которая будет отделять Америку от Мексики и защищать страну от незаконных вторжений. Президент Мексики, в свою очередь, заявил, что сожалеет о таком решении американского лидера и, отказался финансировать проект, сообщала «СП».
Свободная пресса: последние новости
Биткойн под ударом: в блокчейне обнаружены ссылки на детское порно Американец, выигравший 19 миллионов долларов, стал грабителем банков Открытие Московской биржи отмечено ростом курса доллара
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Россиян ждет повышение подоходного налога1406
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом118
Украина назло России уничтожила свою промышленность304
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке186
Видео
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
03:36
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке
Происшествия Другое
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
02:46
Странное животное нашли на заснеженной обочине
Общество
01:40
Савченко рассказала о «страхе в глазах Порошенко»
Украина В мире
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
02:34
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Политика В мире
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение