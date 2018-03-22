До апреля пермяки могут приобрести квартиры от ПЗСП по старой цене

У желающих купить качественную квартиру по «зимней цене» осталось около недели. Во втором квартале на ПЗСП будут действовать новые расценки на жильё.

В среднем повышение составит 1%. К примеру, 1-комнатная квартира площадью 30 кв. м на первом этаже дома по улице Менжинского, 13 будет стоить 1 млн 215 тысяч рублей. А вот 2-комнатная квартира на этом же этаже и площадью 55 кв. м обойдётся уже в 1 млн 780 тысяч рублей.

До конца марта пермяки могут забронировать квартиру по старой цене, а купить её уже в апреле. Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на дома застройщика можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977.

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