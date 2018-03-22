Ещё
До апреля пермяки могут приобрести квартиры от ПЗСП по старой цене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До апреля пермяки могут приобрести квартиры от ПЗСП по старой цене 

АиФ Пермь 41 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
У желающих купить качественную квартиру по «зимней цене» осталось около недели. Во втором квартале на ПЗСП будут действовать новые расценки на жильё.
В среднем повышение составит 1%. К примеру, 1-комнатная квартира площадью 30 кв. м на первом этаже дома по улице Менжинского, 13 будет стоить 1 млн 215 тысяч рублей. А вот 2-комнатная квартира на этом же этаже и площадью 55 кв. м обойдётся уже в 1 млн 780 тысяч рублей.
До конца марта пермяки могут забронировать квартиру по старой цене, а купить её уже в апреле. Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на дома застройщика можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977.
На правах рекламы.
АиФ Пермь: последние новости
Сколько платить за тепло? Кто будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2018»? Регионы «посыпались». Профессор Зубаревич - о прикамской экономике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1152
Украина назло России уничтожила свою промышленность180
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке180
Панин с огромным долгом сбежал из России171
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение