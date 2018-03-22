Ещё
Слишком смелые ожидания доллара не оправдались, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слишком смелые ожидания доллара не оправдались, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Мартовское заседание Федеральной резервной системы США прошло ровно так, как должно было — в весьма консервативных рамках средних рыночных прогнозов. Процентная ставка повышена на 25 базисных пунктов и теперь составляет 1,50%-1,75% годовых. В комментариях регулятор сообщил, что в 2018 году будет еще два повышения процентной ставки.
Глава ФРС, впрочем, попытался «порадовать» рынок, сообщив, что хотел бы перейти к более интенсивному общению с экономистами и инвесторами, введя пресс-конференции после каждого заседания. Сейчас их всего четыре, а может быть восемь. Впрочем, он тут же подчеркнул, что это не является сигналом какой-либо готовности ужесточать фискальные условия больше текущего.
Доллар США начал отступать сразу же, как только стало понятно, что Федрезерв не готов к резким движениям в плане будущих ставок. Курс пары евро/доллар вырос за вчерашний вечер более чем на фигуру, сегодня утром повышение сохраняется в силе. Утренние торги в основной валютной паре идут около отметки 1,2360.
Обращает на себя внимание вот что. Пауэлл, выступая после заседания, снова говорил о рынке труда и положительном импульсе в заработных платах, удивляясь, почему это не становится для ФРС контраргументом в плане формирования монетарной политики. Он только возглавил ведомство, и нельзя исключать, что при поддержке статистикой и в интересах Белого дома впоследствии он сможет лоббировать именно те условия денежно-кредитной политики, которые будут интересны правительству.
Сегодня курс пары евро/доллар попытается закрепиться в пределах 1,2325-1,2385, но если это не удастся, «американец» будет стараться укрепиться, ведь ничего плохого для него не произошло — просто не оправдались слишком смелые ожидания.
Прайм: последние новости
Нефть марки Brent дорожает более чем на 3% на данных мониторингового комитета ОПЕК+ Биржи АТР в основном снижаются после заседания ФРС США Стабильные, высоконадежные бумаги тяжелого машиностроения США могут вырасти, - Наталья Самойлова,директор инвестиционного департамента "Golden Hills-КапиталЪ АМ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1205
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Украина назло России уничтожила свою промышленность206
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке181
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом41
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение