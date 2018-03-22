Исследование показало рост числа долларовых миллионеров в Гонконге

ПЕКИН, 22 мар — РИА Новости . Количество миллионеров-жителей Гонконга в прошлом году выросло на 15% — до одного миллиона человек, при этом состояние 68 тысяч из них составляет как минимум 1,27 миллиона американских долларов, показали результаты исследования банка Citibank, которые приводит издание South China Morning Post.

Население Гонконга составляет около 7,4 миллиона человек

Исследование проводилось с сентября по ноябрь 2017 года с участием 4139 жителей Гонконга и 200 жителей континентальной части Китая . Миллионерами в исследовании считаются люди, которые владеют ликвидными активами — вкладами, общими фондами, бондами — на сумму свыше 1 миллиона гонконгских долларов.

Отмечается, что рост количества миллионеров в городе был обусловлен ростом котировок на бирже и рынка недвижимости в прошлом году. Основной индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос в 2017 году на 36%, а цены на рынке недвижимости — на 14%.

Исследование показало, что источником благосостояния 55% жителей города является их зарплата. Лишь 21% гонконгцев-миллионеров владеют собственным бизнесом, в то время как этот показатель среди миллионеров-жителей континентальной части Китая составляет 71%.