Венесуэла начала ICO национальной криптовалюты

21 марта в Венесуэле стартовало первичное размещение (ICO) национальной криптовалюты страны El Petro.

«ICO началось», — говорится в сообщении на официальной странице El Petro в Twitter.

В ходе ICO инвесторам будет предложено 100 млн El Petro, 82,4 млн из них были доступны в рамках предварительной продажи криптовалюты с 20 февраля по 20 марта 2018 г.

Стоимость El Petro эквивалентна одному баррелю венесуэльской нефти. Для обеспечения этой криптовалюты Венесуэла специально выделила нефтяное месторождение.

Венесуэла также готовится к выпуску еще одной криптовалюты — petro gold, которая будет обеспечена драгоценными металлами. Национальная криптовалюта по замыслу президента Венесуэлы Николаса Мадуро должна помочь вывести страну из затяжного экономического кризиса.