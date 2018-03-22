Ещё
Венесуэла начала ICO национальной криптовалюты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венесуэла начала ICO национальной криптовалюты 

Ведомости 1 час назад
Фото: Reuters
21 марта в Венесуэле стартовало первичное размещение (ICO) национальной криптовалюты страны El Petro.
«ICO началось», — говорится в сообщении на официальной странице El Petro в Twitter.
В ходе ICO инвесторам будет предложено 100 млн El Petro, 82,4 млн из них были доступны в рамках предварительной продажи криптовалюты с 20 февраля по 20 марта 2018 г.
Стоимость El Petro эквивалентна одному баррелю венесуэльской нефти. Для обеспечения этой криптовалюты Венесуэла специально выделила нефтяное месторождение.
Венесуэла также готовится к выпуску еще одной криптовалюты — petro gold, которая будет обеспечена драгоценными металлами. Национальная криптовалюта по замыслу президента Венесуэлы Николаса Мадуро должна помочь вывести страну из затяжного экономического кризиса.
Президент США Дональд Трамп запретил американским гражданам и компаниям совершать операции с венесуэльской криптовалютой.
Ведомости: последние новости
Российский рынок акций открылся ростом Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не выплачивать дивиденды в 2018 году В Госдуму внесли законопроект об использовании криптовалют и токенов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1172
Украина назло России уничтожила свою промышленность190
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке180
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Панин с огромным долгом сбежал из России172
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение