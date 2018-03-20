Объем госдолга США превысил $21 трлн

Фото: Alex Edelman/EPA-EFE Москва , 19 марта — «Вести. Экономика». Объем государственного долга США достиг нового рекордного значения, увеличившись на $1 трлн за 6 месяцев.

По данным Минфина США, по состоянию на 15 марта 2018 г. объем американского госдолга составляет более $21 трлн. Администрации Трампа потребовалось примерно 6 месяцев для того, чтобы увеличить госдолг США еще на $1 трлн — уровень в $20 трлн был превышен 8 сентября 2017 г.

После двух непродолжительных остановок работы федерального правительства в феврале 2018 г. президент Дональд Трамп одобрил принятое в Конгрессе США решение по увеличению госрасходов и очередной отмене ограничения по госдолгу — до марта 2019 г. По ряду прогнозов, в марте следующего года объем госдолга США увеличится еще на $1 трлн.

В интервью изданию Washington Examiner глава фонда Peter G. Peterson Foundation Майкл Петерсон отметил, что влияние налоговой реформы, а также одобренного в США увеличения госрасходов только начало проявляться в цифрах по американскому госдолгу:

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Наш государственный долг сегодня достиг ошеломляющей отметки в 21 трлн, увеличившись на 1 трлн всего за последние шесть месяцев. Что еще хуже, эта прискорбная величина только начала включать в себя эффект от недавно принятых и фискально безответственных решений по налогам и госрасходам, которые добавляют еще больше долгов к неустойчивой траектории госдолга». [/ИСТОРИЯВОПРОСА]

Портал «Вести. Экономика» ранее приводил оценки развития ситуации с госдолгом и дефицитом бюджета США рядом экспертов, в том числе бывшими и действующими руководителями ФРС США , а также главами крупнейших хедж-фондов мира и нобелевскими лауреатами по экономике. Экс-председатель ФРС Джанет Йеллен 29 ноября 2017 г. в своем выступлении в Конгрессе США отметила, что «очень обеспокоена устойчивостью траектории госдолга США», в частности из-за того, что расходы на медицинское обеспечение и социальное страхование в США растут быстрее, чем налоговые поступления.

По многим оценкам, снижение налогов в ходе налоговой реформы Трампа только обострит ситуацию с увеличением госдолга и дефицита бюджета. В январе 2018 г. интервью телеканалу Bloomberg лауреат Нобелевской премии по экономике Эдмунд Фелпс заявил, что из-за этого проблема госдолга США со временем будет только ухудшаться:

[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Следующие 10 лет США проведут с более низкими налоговыми ставками на корпоративные прибыли. Корпоративные прибыли являются существенной долей национальных доходов США. В результате очень вероятно, что в течение следующих 10 лет мы увидим ухудшение ситуации с фискальным дефицитом. Через 10 лет проблема госдолга США будет еще более острой, чем сегодня». [/ИСТОРИЯВОПРОСА]