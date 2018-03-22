Американский Конгресс согласовал проект федерального бюджета

Лидеры Конгресса США после длительных дебатов смогли согласовать проект федерального бюджета на остаток 2018 финансового года. Об этом сообщает РИА Новости.

Бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает значительный рост оборонных расходов, а также ассигнования на «борьбу с влиянием России » и военную поддержку Киеву. Кроме того, конгресс выделяет более 420 миллионов долларов на невоенную помощь Украине и свыше 105 миллионов — на поддержку Грузии

Проект бюджета предполагает 80-миллиардное увеличение расходов на оборону — до 700 миллиардов долларов. Деньги пойдут как на перевооружение Пентагона , так и на прибавку к жалованию военным — в среднем на 2,4 процента.

Конгресс выделяет 1,6 миллиарда долларов на возведение стены на границе с Мексикой , которую намеревается построить президент Дональд Трамп

Конгресс создал фонд по борьбе с природными бедствиями на 20 миллиардов долларов, которые предполагается потратить за десять лет. В основном эти деньги пойдут на борьбу с лесными пожарами.

Также конгресс выделил 900 миллионов долларов на новый железнодорожный туннель под Гудзоном Нью-Йорке вопреки требованию администрации Трампа.

Партия демократов заявила, что ей удалось заблокировать больше сотни инициатив республиканского меньшинства. Но хотя поступиться интересами пришлось обеим партиям, демократы уступили все же больше.

Во время обсуждения проекта бюджета республиканцы и демократы не смогли договориться о мерах по защите от депортации детей нелегальных мигрантов, которых привезли на территорию Соединенных Штатов еще несовершеннолетними.

В четверг законопроект о финансировании федерального правительства должна принять Палата представителей, после этого документ поступит на рассмотрение Сената.